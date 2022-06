WhatsApp update: deelnemers muten in gesprek en meer privacy-opties

WhatsApp heeft verschillende verbeteringen aangekondigd die vanaf nu uitgerold worden voor de berichtendienst. Er zijn meer privacy-instellingen voor de zichtbaarheid en er is een verbetering voor (video-)gesprekken.

WhatsApp met verbeteringen privacy

Eerder kwam berichtendienst WhatsApp al met de mogelijkheid om de privacy van verschillende onderdelen aan te passen. Deze functie was echter alleen beschikbaar als bèta, nu komt de feature naar iedereen. Met de nieuwe privacy-instelling kun je je profielfoto, laatst gezien status en informatie verbergen voor specifieke personen in je contactenlijst.

Tot op heden had je drie opties voor bijvoorbeeld het verbergen van je profielfoto. Dat aantal is nu vier, en wordt uitgebreid met de optie ‘zichtbaar voor mijn contacten, behalve…’. De feature is vanaf nu te vinden in WhatsApp > tik op de drie puntjes > instellingen > account > privacy. Wanneer je deze optie voor iemand uitschakelt, kun je de desbetreffende gegevens ook niet zien van degene die je geblokkeerd hebt.

Groepsgesprekken

Voor groepsgesprekken, zowel via video als via spraak, wordt het mogelijk om de microfoon voor jezelf van die ander te dempen. Handig als iemand bijvoorbeeld net een zak chips leeg eet. Verder wordt er een melding toegevoegd als er iemand deelneemt aan het gesprek, die buiten het scherm valt.

De verbeteringen voor WhatsApp worden vanaf nu uitgerold naar de gebruikers.