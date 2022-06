WhatsApp laat je nu chatgeschiedenis overzetten van Android naar iOS

Wilde je nu over van een Android-toestel naar een iPhone, dan was het een heel gedoe om je chatgeschiedenis over te zetten. Nu is er eindelijk een mogelijkheid om je chatgeschiedenis in WhatsApp over te zetten van Android naar iOS.

Chats overzetten van Android naar iOS

Ben je Android zat, en maak je de overstap naar Apple iOS? Dan wordt het vanaf nu eindelijk makkelijk gemaakt om je chats die je op je Android hebt, over te hevelen naar iOS. Mark Zuckerberg van Facebook, het moederbedrijf van WhatsApp, laat weten dat het bedrijf de functie heeft toegevoegd om de WhatsApp chatgeschiedenis uit Android over te zetten naar Apple iOS. Eerder werd dit al wel mogelijk gemaakt voor de Samsung Galaxy-toestellen. Sinds vorig jaar werd het mogelijk om chats van iOS over te zetten naar Android. Nu is het dus tijd voor een volgende stap.

WhatsApp laat je vanaf nu je chatgesprekken overzetten van je Android-apparaat naar Apple iOS. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Move to iOS app. De functie werkt op Android 5.0 en hoger en iOS 15.5 en hoger. Groot nadeel; de overzetfunctie werkt alleen wanneer het een nieuwe iPhone betreft, of wanneer je hem teruggezet hebt naar fabrieksinstellingen. Zo werkt de Move to iOS app immers. Wanneer de back-up is teruggezet, kan voortaan een nieuwe back-up opgeslagen worden in het iCloud-account.