‘WhatsApp laat je binnenkort stilletjes een groep verlaten en voormalige deelnemers zien

Wanneer je op WhatsApp een groepsgesprek wilt verlaten, dan worden anderen hiervan op de hoogte gebracht middels een melding in de chat. De berichtendienst lijkt aan een functie te werken die verbeteringen hiervoor brengt.

WhatsApp: stilletjes groep verlaten

Een groepschat verlaten is niet mogelijk zonder dat anderen hiervan op de hoogte worden gebracht. Uit nieuwe informatie, die afkomstig is uit een nieuwe testversie blijkt dat dit binnenkort mogelijk gaat veranderen. Gebruikers krijgen dan de mogelijkheid om onopgemerkt uit de groep te stappen. De functie hangt al langer in de lucht, en middels een nieuwe screenshot die is gedeeld, wordt het bestaan van de functie verder bevestigd. Hoewel de leden van een groep niet geïnformeerd worden over het vertrek van een gebruiker, ziet de beheerder dit wel.

Een andere nieuwe functie waaraan wordt gewerkt is een lijst van gebruikers, die eerder deelnamen aan de groep. Onduidelijk is wanneer de twee nieuwe functies uitgerold worden naar het brede publiek. Eerder deze maand maakte WhatsApp bekend dat het met nieuwe functies komt, zoals het verruimen van de groepsgrootte en het sturen van grotere bestanden.