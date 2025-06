WhatsApp introduceert nieuwe opties voor Status-update

WhatsApp heeft een reeks nieuwe functies aangekondigd voor zijn Status-functie. De nieuwe mogelijkheden moeten gebruikers meer creatieve vrijheid geven bij het delen van momenten met hun directe contacten. Onder de toevoegingen bevinden zich ondersteuning voor muziek, geavanceerde fotobewerking en interactieve stickers.

WhatsApp Status krijgt nieuwe functies

De Status-functie van WhatsApp is ontworpen als alternatief voor de verhalen in Facebook en Instagram Stories. Je kunt voor een bepaalde tijd foto’s, video’s, tekst of GIF’jes delen met je contacten. Nu komen er nieuwe functies aan.

Een opvallende toevoeging is de nieuwe lay-outfunctie. Hiermee kunnen gebruikers een collage maken van maximaal zes foto’s. Ook muziek krijgt een prominentere plek binnen Status-updates. Gebruikers kunnen nu een statusbericht maken dat volledig draait om een bepaald nummer. Daarnaast is er een muzieksticker geïntroduceerd, waarmee eenvoudig een passend liedje aan een update kan worden toegevoegd om de sfeer van het moment weer te geven.

Een andere nieuwe optie is het maken van fotostickers. Hiermee kan een afbeelding worden omgezet in een bewerkbare sticker die naar eigen inzicht qua vorm en grootte kan worden aangepast. Zo kun je je Status-update helemaal personaliseren.

Tot slot introduceert WhatsApp de mogelijkheid om vrienden actief te betrekken bij een update. Via de sticker “Eigen content toevoegen” kunnen gebruikers een foto combineren met een uitnodiging aan anderen om te reageren op een vraag of prompt. Reacties kunnen vervolgens worden gedeeld in de eigen Status, wat moet bijdragen aan meer interactie binnen persoonlijke netwerken. Dit kennen we al van Instagram.

De nieuwe functies worden volgens WhatsApp de komende maanden geleidelijk uitgerold naar alle gebruikers.