WhatsApp introduceert nieuwe optie; ‘Geavanceerde chatprivacy’

Voor meer bescherming introduceert WhatsApp een nieuwe functie genaamd ‘Geavanceerde chatprivacy’. Het is een extra beveiligingslaag die voort bouwt op andere veiligheidsfuncties. Met de nieuwe optie krijgen gebruikers meer controle over de manier waarop gesprekken worden gedeeld, of juist niet, buiten WhatsApp.

Geavanceerde chatprivacy in WhatsApp

WhatsApp heeft voor de privacy al verschillende tools en opties beschikbaar. Zo kun je kiezen voor automatisch verdwijnende berichten, is er chatvergrendeling en is er de end-to-end-encryptie. Aan deze opties wordt nu een nieuwe toegevoegd; Geavanceerde chatprivacy.

Zodra de functie is ingeschakeld, worden drie vormen van datagebruik binnen een chat beperkt. Ten eerste wordt voorkomen dat anderen het chatgesprek kunnen exporteren. Daarnaast wordt het automatisch downloaden van media op de telefoons van anderen geblokkeerd. Ook kunnen berichten uit deze chat niet worden gebruikt voor AI-functies. Dit alles draagt bij aan een omgeving waarin de inhoud van gesprekken beter wordt afgeschermd, vooral in gevoelige situaties.

De functie is beschikbaar in zowel individuele chats als groepsgesprekken. WhatsApp benadrukt dat Geavanceerde chatprivacy vooral van waarde is in groepen waar je niet iedereen even goed kent, maar waar wel persoonlijke of gevoelige onderwerpen besproken worden.

Het inschakelen van de functie gaat gemakkelijk. Tik op de naam van de groep of het gesprek, bovenin beeld. Daar kies je vervolgens de optie ‘Geavanceerde chatprivacy’. In de toekomst wil WhatsApp de functionaliteit verder uitbreiden. De uitrol van de functie is nu gestart. Het kan even duren totdat iedereen de nieuwe optie terugziet in de chat-app.

