WhatsApp Chatvergrendeling vanaf nu beschikbaar: zo werkt het

Vorige maand werd bekend dat WhatsApp werkt aan de optie ‘Chatvergrendeling’. Vanaf nu kun je de feature gebruiken. Het biedt meer privacy voor de chatgesprekken die je liever niet met iedereen deelt. Wij leggen uit hoe je de functie kunt gebruiken.

Chatvergrendeling in WhatsApp

Vorige maand kondigde WhatsApp de Chatvergrendeling-functie aan. Hiermee kun je chats beveiligen met bijvoorbeeld je vingerafdruk. De chats die je geactiveerd hebt voor chatvergrendeling worden in een apart scherm getoond, en worden uit het overzicht gehaald met de rest van de gesprekken. Wanneer je chats hebt vergrendeld, kun je het berichtenoverzicht naar beneden vegen, waarna je een extra optie te zien krijgt met vergrendelde chats.

Als je het scherm met vergrendelde chats op wilt roepen, tik je op deze optie, waarna je middels je vingerafdruk toegang krijgt tot het scherm. Je kunt ook kiezen voor het vergrendelen middels een pincode. De functie kan handig zijn wanneer je met anderen bezig bent om een cadeau te regelen voor je partner, of om een andere reden waarbij je geen pottenkijkers hoeft te hebben.

Wanneer je een bericht krijgt uit een vergrendeld bericht, zie je in de notificatie enkel staan; ‘WhatsApp: 1 nieuw bericht’, zonder dat hierbij de inhoud zichtbaar is. Wanneer je mediabestanden op wilt slaan uit een vergrendeld gesprek, dien je chatvergrendeling uit te schakelen. Goed om te weten is dat wanneer je een chat vergrendeld, dit alleen geldt op het desbetreffende apparaat. Gebruik je WhatsApp daarna op een ander apparaat of op de computer, dan staat deze wel in het normale overzicht.

Chatvergrendeling inschakelen

Het inschakelen van chatvergrendeling is heel eenvoudig. Je volgt hiervoor de onderstaande stappen;