WhatsApp volgt Telegram en bereidt ‘Kanalen’ voor: dit kun je ermee

WhatsApp is druk aan de weg aan het timmeren voor het uitrollen voor nieuwe functies. Sinds deze week kun je dan echt verzonden berichten bewerken. Je kunt binnenkort ook kanalen gebruiken. Hierbij kunnen alleen beheerders berichten uitsturen.

Kanalen voor WhatsApp

Het is druk met de nieuwe features die voorbereid worden voor WhatsApp. Sinds deze week kan iedere gebruiker na het verzenden van een bericht deze nog bewerken. Daarnaast schreven we ook van de week over de mogelijkheid om foto’s in hoge kwaliteit te sturen, komt er nieuw Material Design 3, kun je je gebruikersnaam gaan kiezen en komt er chatvergrendeling. Nu is het tijd voor een andere nieuwe functie: kanalen.

Kanalen kennen we al van bijvoorbeeld Telegram, met als voorbeeld het DroidApp kanaal. Gebruikers kunnen hier geen berichten delen, maar de beheerders van het kanaal wel. Een vergelijkbare functie komt dus ook naar WhatsApp. In de b├Ętaversie is bij enkele gebruikers al opgedoken, maar de functie is ook al officieel aangekondigd. Kanalen zijn toegankelijk via een speciaal tabblad genaamd ‘updates’, waardoor ze gescheiden zijn van de rest van de chats.

Kanaalbeheerders kunnen verschillende soorten content delen. Denk aan tekst, foto’s, video’s, stickers en ook polls. Een handige toevoeging voor bijvoorbeeld degenen die informatie willen delen over hun hobby, sportclub of een andere gelegenheid. Goed om te weten is dat de profielfoto en het telefoonnummer van de beheerder verborgen blijven voor de leden van de club. Ditzelfde geldt voor de deelnemers. WhatsApp biedt de mogelijkheid om content na verloop van tijd automatisch weer te verwijderen uit het kanaal. Kanaalbeheerders krijgen ook de mogelijkheid om het maken van screenshots te blokkeren voor gebruikers.

WhatsApp zal de kanalen-functie beschikbaar stellen op de verschillende platformen, waaronder voor Android, iOS en desktop. Als eerst zouden de gebruikers in Colombia en Singapore aan de beurt zijn voor het gebruiken van de kanalen-functie. Wanneer de rest van de wereld aan de beurt is, is niet bekend.