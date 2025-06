WhatsApp’s nieuwe AI-functie kan ongelezen groepsberichten samenvatten

Een nieuwe bètaversie van WhatsApp wordt uitgerold, waarbij er een handige functie wordt toegevoegd. De nieuwe AI-functie zorgt ervoor dat groepsgesprekken samengevat kunnen worden door AI.

WhatsApp gaat je groepschat samenvatten

WhatsApp rolt in de nieuwste Android-bèta een nieuwe functie uit, die gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie om ongelezen berichten samen te vatten. De functie is beschikbaar in versie 2.25.18.18 van de app, zo schrijft Wabetainfo. Afgelopen week werd al een grote juni-update voor WhatsApp uitgerold.

De samenvatfunctie is bedoeld om gebruikers te helpen sneller overzicht te krijgen in drukke gesprekken, met name in actieve groepschats. Door op een knop te tikken bij een reeks ongelezen berichten, krijgen gebruikers een beknopte samenvatting van de inhoud, gegenereerd met behulp van Meta AI. Dit moet het eenvoudiger maken om snel bij te lezen zonder elk bericht afzonderlijk te hoeven openen.

De samenvattingen worden gegenereerd binnen een beveiligde omgeving die WhatsApp ‘Privéverwerking’ noemt. Deze technologie is ontworpen om ervoor te zorgen dat berichten op het apparaat van de gebruiker blijven en niet extern worden opgeslagen of ingezien. De nieuwe AI-mogelijkheid blijft optioneel. Gebruikers kunnen de functie uitschakelen of negeren als ze er geen gebruik van willen maken. Daarnaast is de samenvatfunctie standaard uitgeschakeld in gesprekken waarin ‘Geavanceerde chatprivacy’ actief is, een keuze die WhatsApp toeschrijft aan gebruikersvoorkeuren rondom AI-functies in gevoelige gesprekken.

Het is niet bekend of de functie in de toekomst ook in het Nederlands gaat werken. Meta AI is namelijk nog niet in ons land beschikbaar.

