DroidApp vanaf nu te volgen op het WhatsApp-kanaal

Met WhatsApp kanalen blijf je op de hoogte van je favoriete merken, personen en sites. Nu kun je ook DroidApp volgen op WhatsApp, zodat je niets hoeft te missen. Hoe werkt het?

WhatsApp-kanaal van DroidApp

WhatsApp biedt sinds enige tijd de mogelijkheid om zelf kanalen aan te maken. Reden genoeg dus voor ons om ook aan de slag te gaan. Vanaf nu kun je het DroidApp kanaal volgen op WhatsApp. Hiermee krijg je direct de berichten binnen van nieuwsartikelen die online komen, plus nog een aantal extra’s. Het duurde even voordat we dit aan konden bieden, omdat we van mening zijn dat het helemaal moest kloppen. Nu is het dus zover.

DroidApp kun je al op verschillende manieren volgen. Denk aan ons eigen Telegram kanaal. Natuurlijk vind je ons ook terug op andere netwerken. Nu komt daar WhatsApp bij. DroidApp kun je direct volgen vanuit het tabblad met Updates, met dank aan de Kanalen-functie in WhatsApp. Berichten kunnen beantwoord worden met een emoji.

Wil je niets missen van DroidApp, dan kun je het DroidApp kanaal hier volgen. Wil je DroidApp op andere manieren volgen? Dan kun je terecht op de volgende netwerken;