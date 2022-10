DroidApp 3.0 is officieel: website in het nieuw

DroidApp is vanaf vandaag in het nieuw. En hoe! Een slimme website, met het vertrouwde Android-gevoel zoals je dat van ons gewend bent. We praten je bij over DroidApp 3.0.

DroidApp 3.0

Al lange tijd hebben we het op de redactie over een frisse wind door de website. De huidige website hebben we in de huidige vorm in november 2015 gelanceerd, en zeven jaar lang hebben we hier van kunnen genieten. Vandaag is het tijd voor een nieuwe fase voor DroidApp. We lanceren vandaag, met stiekem ontzettend veel trots; DroidApp 3.0.

Links zie je DroidApp bij de oprichting in februari 2014

Direct herkenbaar zijn onze blauwe-turquoise huiskleuren en natuurlijk het DroidApp logo. Het logo waarin de ‘D’ en de ‘A’ van DroidApp in zijn verwerkt. Je zag hem al op de vorige website, maar nu zie je hem nog duidelijker; de Android-mascotte. Die direct duidelijk maakt dat je met een echte Android-website te maken hebt.

Hoe DroidApp eruit zag sinds 2015

Voor DroidApp 3.0 zijn we de enorme font-catalogus ingedoken, op zoek naar het beste lettertype voor de website. We hebben hierbij gekozen voor een nieuw lettertype. Deze kon je de afgelopen tijd al terugzien in verschillende foto’s en headers in berichten, die nu ook groter zijn en waarmee het geheel nog mooier visueel in beeld wordt gebracht. Verder maken we in de nieuwe website gebruik van nieuwe elementen, kleuren en indelingen.

Nieuw op de website is ook de nachtmodus die je kunt activeren. Bovenin vind je het maan-icoontje. Hiermee schakel je met één druk op de knop over naar de nachtmodus, waarmee we (zoveel als mogelijk is) overschakelen naar een donkere weergave van de website. Wil je terug naar de dagmodus met het lichte thema, dan is een druk op het zonnetje genoeg! De zoekfunctie is ook duidelijk verbeterd, waarbij je tijdens het typen direct al suggesties krijgt.

Reclame

Bij de lancering van DroidApp 2.0 hebben we een belofte gedaan; we zullen de website niet overspoelen met storende reclames en banners die de halve pagina vullen. We zullen deze dus beperkt houden. Dat beloven we nog steeds. Om DroidApp te kunnen draaien zijn wel inkomsten nodig. Gebruik je een adblocker, zou je ons dan alsjeblieft op de whitelist willen zetten? We overspoelen je niet met banners, maar krijgen wel inkomsten om de server te laten draaien, alvast heel erg bedankt!!

Wat vind jij?

We horen heel graag wat jij van de nieuwe website vindt! Laat een reactie achter onder dit bericht. We zullen alle feedback meenemen. Sowieso hebben we nog een lijst met dingetjes liggen die we in de komende tijd aan gaan pakken aan de website! Klik en tik lekker rond, en geniet van het nieuwe DroidApp 3.0!