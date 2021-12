DroidApp Awards: dit zijn de 6 beste smartphones van 2021

Elke dag spelen we op de redactie met smartphones en apps. Ook in het afgelopen jaar was dat het geval, en verschenen er weer een hoop reviews en testen. In dit artikel reiken de DroidApp Awards uit voor de beste smartphones van 2021. Wie zijn de winnaars?

Beste smartphones van 2021

Net als vorig jaar hebben we ervoor gekozen om niet voor één toestel te gaan bij de DroidApp Awards, maar meerdere telefoons naar huis te sturen met een DroidApp Award. Dit omdat er er zoveel keuze is in verschillende prijsklassen. De Awards zijn samengesteld door de DroidApp redactie en gebaseerd op onze jarenlange kennis en natuurlijk de vele testen die we met de toestellen hebben uitgevoerd. We hebben één grote winnaar en de andere toestellen van de DroidApp Awards staan in willekeurige volgorde.

De grote winnaar: OnePlus Nord 2

Wat ons betreft is de OnePlus Nord 2 de beste keuze als je moet gaan voor een nieuwe smartphone. In onze OnePlus Nord 2 review heeft dit toestel bewezen dat in veel gevallen helemaal geen dure smartphone hoeft aan te schaffen. De camera kan zich op veel punten meten met dure alternatieven en ook de prestaties van de Nord 2 zijn dik in orde. Daarbij krijgt de OnePlus Nord 2 nog de update naar Android 12 en Android 13 en drie jaar lang beveiligingsupdates. Tel daarbij de prijs van onder de 400 euro op, en je hebt een hele fijne smartphone in bezit!

Samsung Galaxy S21+

Vorig jaar won de Galaxy S20 FE de eerste prijs bij de DroidApp Awards 2020. Dit jaar moeten we het zonder Fan Edition-model doen; die wordt namelijk in januari verwacht. Neemt niet weg dat Samsung de boot mist. De Samsung Galaxy S21+ is namelijk een prima keuze, zo schreven we in de Galaxy S21+ review. Er zijn serieuze stappen gemaakt met de accuduur en wederom krijg je weer een prachtig scherm. Het updatebeleid van Samsung behoort tot de allerbeste en ook om de goed presterende accu kun je niet heen. Daarbij zijn er handige features zoals Edge Lighting. Aandachtspuntjes zijn er ook. Zo is het toestel ontzettend glad (dus een hoesje is absoluut aan te raden; deze hebben we voor je op een rij gezet in ons artikel met de beste Galaxy S21 hoesjes) en wordt hij geleverd zonder oplader.

OnePlus 9 Pro

Een andere smartphone die goed uit de test kwam bij DroidApp, was de OnePlus 9 Pro. De samenwerking met Hasselblad legt zijn eerste windeieren bij de camera van de OnePlus, zo schreven we in onze OnePlus 9 Pro review. Verder is het toestel ontzettend snel, heeft het een mooi scherm en blijft de alert-slider een erg handige eigenschap. Daarnaast kun je razendsnel het toestel opladen. De OnePlus 9 Pro kan nog wel steeds wat meer verbeteringen gebruiken op het gebied van de accuduur. Verder heb je een erg fijn toestel. Wil je wat minder uitgeven, dan is de OnePlus 9, uit onze OnePlus 9 review ook een goede keuze!

Poco X3 Pro

Niet teveel geld uitgeven voor een fijne smartphone, in dat rijtje hoort de Poco X3 Pro ook goed thuis. Voor ongeveer 200 euro krijg je een toestel met een Snapdragon 860, een 5160 mAh accu en een 6,67 inch beeldscherm. We hebben het toestel besproken in de Poco X3 Pro review; waarbij hij goed uit de test kwam. Het is een snel en goed toestel, alleen ontbreekt er duidelijkheid over het updatebeleid, en ook ondervonden we soms wat probleempjes met notificaties.

Oppo Reno 6

Een andere keuze voor ‘Beste smartphone van 2021’ is de Oppo Reno 6. De telefoon is vooral een uitstekende keuze als je een mooi toestel wilt; want daarin heb je aan de Reno 6 een goede keuze. Verder doet het toestel het goed met het updatebeleid, de camera en de snelheid. Met ColorOS heb je veel mogelijkheden voor personalisatie. Alles over dit toestel vind je terug in onze Oppo Reno 6 review.

Samsung Galaxy A52

Samsung heeft in de A-serie genoeg interessante toestellen. Eerder dit jaar hebben we de Galaxy A52 review gepubliceerd en deze smartphone gooide hoge ogen. Het toestel is geplaatst in het middensegment en scoort goed met het updatebeleid, de speakers, het scherm en de accuduur. Daarbij kun je ook leuke foto’s maken met de camera op de Samsung Galaxy A52. Eventueel kun je ook kiezen voor een andere variant op dit A-model, de Galaxy A52s. De verschillen zijn minimaal.

We zijn benieuwd naar jouw bevindingen, wat is jouw favoriete smartphone van 2021? Laat het ons weten door een reactie achter te laten onder dit artikel.