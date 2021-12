Dit zijn de 5 beste betaalbare smartphones van 2021 (tot 250 euro)

We hebben de nodige overzichten en specials voor je op DroidApp, waarbij we terugblikken op 2021. In dit artikel zet DroidApp, geheel onafhankelijk, op een rijtje wat de beste betaalbare smartphones van 2021 zijn. Waar moet je op letten, wat is de beste keuze?

Beste betaalbare smartphone van 2021

Er zijn ook in het afgelopen jaar weer een hoop smartphones uitgebracht, in allerlei segmenten. In dit artikel zet DroidApp de beste betaalbare smartphones van 2021 op een rijtje, van pakweg tot een euro of 200-250 euro. Wat zijn de beste keuzes en waar krijg je het meeste waar voor je geld? We zetten van ieder toestel neer, wat de krachten zijn en hoe het zit met het updatebeleid.

Samsung Galaxy A12

De Samsung Galaxy A12 is een perfect voorbeeld van een goede betaalbare smartphone. Voor ongeveer 150 euro heb je een degelijke smartphone met een 6,5 inch beeldscherm en een HD+ resolutie. Foto’s maak je met de quad-camera, waarbij je de beschikking hebt tot een 48 megapixel lens. Er is een 5000 mAh accu en de telefoon draait sinds juni op Android 11. Het merk stopt niet met updates; want voorlopig liggen beveiligingsupdates in het verschiet en wacht ook nog de update naar Android 12. De Samsung Galaxy A12 is een succes, en dat is gezien zijn prijs-kwaliteitverhouding geen gek resultaat.

Xiaomi Redmi Note 10

Een andere betaalbare, en tevens stijlvolle smartphone is de Xiaomi Redmi Note 10. Deze telefoon wordt geleverd met 5G-ondersteuning en heeft prima specificaties. Zo is er een 6,43 inch Full-HD+ AMOLED-scherm waardoor je geniet van een hoge resolutie beeld. Er is een quad-camera met 48 megapixel camera en daarbij is er ruimte voor de Snapdragon 678 octa-core chipset en 5000 mAh accu. Deze accu kan met 33W weer snel opgeladen worden. Er verschijnen regelmatig beveiligingsupdates, alleen informatie over versie-updates geeft het bedrijf helaas niet. Aandachtspuntje.

Poco X3 Pro

Een ander merk dat hoge ogen heeft gegooid is Poco, met de Poco X3 Pro. Het (voormalige) dochtermerk van Xiaomi heeft de Poco X3 Pro uitgebracht met een Snapdragon 860 chipset, een snelle processor van Qualcomm. Daarbij heeft de telefoon een 6,67 inch Full-HD+ scherm, is er tenminste 128GB aan opslagruimte en maak je foto’s met de quad-camera. De flinke 5160 mAh accu kan 33W opgeladen worden, wat lekker snel is. Van de smartphone hebben we eerder op DroidApp de Poco X3 Pro review gepubliceerd, waar hij met maar liefst een 9,2 uit de test kwam. Informatie over updates wordt niet gedeeld. Beveiligingsupdates worden weliswaar uitgerold, maar verder ontbreekt het aan duidelijkheid.

Samsung Galaxy A22

De Samsung Galaxy A22 is een gunstig geprijsde smartphone met een goede prijs-kwaliteitverhouding. De telefoon hebben we besproken in onze Samsung Galaxy A22 review. De telefoon heeft een nette camera met drie lenzen, waaronder een 48MP hoofdlens. Verder kun je lange tijd zeker zijn van updates; zo liggen Android 12 en Android 13 in het verschiet en verschijnt gedurende drie jaar lang ieder kwartaal een beveiligingsupdate. Het opladen van de 5000 mAh accu neemt wel enige tijd in beslag.

Moto G60s

Wil je een wat groter toestel dat nóg sneller een volgeladen batterij heeft? Dan is misschien de Moto G60s het overwegen waard. Dit toestel heeft een flinke 5000 mAh accu welke maar liefst met 50 watt opgeladen kan worden. Aandachtspunt is wel de grootte; de Moto G60s heeft namelijk een 6,8 inch beeldscherm met een Full-HD+ resolutie. Verder is er een quad-camera met 64MP hoofdlens en open je snel de Google Assistent dankzij de fysieke knop hiervoor. Over het updatebeleid zijn helaas geen uitspraken gedaan, al krijgt het toestel wel een update naar Android 12.

Welke moet ik kiezen?

De toestellen in dit rijtje zijn de beste betaalbare smartphones 2021, welke ook nu goed verkrijgbaar zijn. Samsung is het meest duidelijk in haar updatebeleid, en dat kan een belangrijke afweging zijn in de aankoop van een nieuwe smartphone. Heb je liever een groot toestel met een grote accu, dan is de Moto G60s een prima keuze.