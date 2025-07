OnePlus Pad 3 review: laptop of toch tablet?

OnePlus heeft voor dit jaar een nieuwe iteratie van haar Pad 3 uitgebracht. Zijn er wat veranderingen te bespeuren, of is het een magere upgrade ten opzichte van de Pad 2? We laten je alle kanten zien van de Pad 3 in deze OnePlus Pad 3 review.

OnePlus Pad 3 review

Vorig jaar nog bracht OnePlus de Pad 2 uit waarover we destijds best tevreden waren. Toch lijkt het alsof tablets ieder jaar groter worden bij OnePlus, want ook de Pad 3 is een maatje groter geworden. Maar is dat het enige verschil op basis van de specs lijst?

In de verpakking

In de doos die OnePlus ons heeft toegezonden vinden we de blauwkleurige tablet. Het gebruikte blauw heeft, zeker in het licht veel weg van de kleur van een Macbook. Wat meteen een vrij strakke uitstraling aan deze tablet geeft. Verder in de doos vinden we natuurlijk een USB-C kabel, maar laden dien je met een bestaande adapter te doen. Er is er geen een aanwezig in de doos. Verder ontvingen we de Keyboard-case eveneens in het blauw, maar wel licht afwijkend qua kleur van de tablet.

Design en interface

Vonden we de voorganger de Pad 2 al strak, dat kunnen we deze tablet ook weer meegeven. Ook dit jaar is OnePlus voor de een kleur strategie gegaan, van een zakelijk grijs, koop je deze Pad 3 nu in Storm Blue! Qua gevoel voelt de tablet robuust aan en heeft het apparaat best wel wat gewicht. Tuurlijk zet je hem op tafel met de case of leg je de tablet plat op schoot dan zal je hier weinig van merken. De camera module is dit jaar opgeschoven van het midden naar de rechterbovenhoek. Dat maakt het gebruik in zowel landschap als portret stand een stuk prettiger.

De bedieningsknoppen zitten in dezelfde hoek als de cameramodule en daarmee is het geheel goed benaderbaar en stoort het niet tijdens het gebruik. Er is geen vingerafdruksensor aanwezig, maar je kunt wel gebruik maken van gezichtsherkenning. Op het gebied van opslag kan je kiezen uit 256GB en 512GB waarbij je respectievelijk 12 of 16 gigabyte aan werkgeheugen krijgt.

De OnePlus Pad 3 wordt standaard geleverd met Android 15 en natuurlijk zit Android 16 wel in de pijplijn. Als interface zullen OnePlus gebruikers het meeste wel herkennen als gebruikers van OxygenOS. Wat opvalt is het ontbreken van bloatware en dat is toch wel erg fijn. De interface voelt snel aan en je kunt OxygenOS naar eigen smaak inrichten met pictogram vormen, achtergronden en widgets.

Connectiviteit

De OnePlus Pad 3 houdt je moeiteloos verbonden. Wi-Fi presteert uitstekend met zo’n 50 MB/sec voor zowel up- als downloadsnelheden. Daarnaast zorgt Bluetooth ervoor dat je eenvoudig accessoires, hoofdtelefoons en andere apparaten koppelt. Kortom, alles wat je nodig hebt om online te blijven en draadloos te werken of te genieten van bijvoorbeeld je favoriete TV programma of het kijken van een filmpje op de bank.

Camera

Tablets zijn zelden camera-kampioenen, en de OnePlus Pad 3 is geen uitzondering. De 13 megapixel hoofdcamera (f/2.2) is zoals gezegd in de hoek geplaatst. Verwacht geen wonderen, maar voor snelle kiekjes bij goed licht of het scannen van documenten is de kwaliteit voldoende. Hieronder zie je een aantal foto’s die we met de camera gemaakt hebben.

Voor videobellen is de 8-megapixel selfiecamera centraal geplaatst aan de bovenrand in landschapsmodus. De beeldkwaliteit is redelijk; je bent goed zichtbaar, zelfs bij minder licht, al kan er dan wel wat ruis optreden. Handig zijn de AI-functies van OnePlus, waarmee je foto’s kunt verbeteren door bijvoorbeeld de scherpte aan te passen of ongewenste elementen te verwijderen.

Multimedia: beeld en geluid

Het zal je misschien opgevallen zijn maar de tablet is iets gegroeid, het scherm meet nu 13,2 inch en dat is 1,1 inch meer dan haar voorganger. De resolutie is lekker scherp met 3392 x 2400 pixels, en het beeld loopt vloeiend dankzij een verversingssnelheid van maximaal 144 Hz. Geluid produceren dat kan deze tablet wel met zijn in totaal 8 luidsprekers. Doordat de speakers aan beide kanten in de tablet zijn gebouwd ontstaat voor het scherm een stereo geluidsweergave.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

Voor de Pad 3 is gekozen voor de Snapdragon 8 Elite chipset van Qualcomm. Multitasken vormt voor deze tablet geen enkel probleem in combinatie met de 12 gigabyte geheugen. In totaal persen we ongeveer 10 gebruiksuren uit de tablet met wisselend gebruik. Opladen van de gigantische 12140 mAh batterij gaat vrij snel al is dat wel afhankelijk van de gebruikte lader. De Pad 3 ondersteunt 80 watt snelladen wat 13 watt sneller is dan haar voorganger.

OnePlus geeft de OnePlus Pad 3 drie Android-updates en zes jaar beveiligingsupdates.

Beoordeling

Over het geheel gezien biedt de OnePlus Pad 3 een fijne gebruikservaring met een snelle chipset, gigantische batterij, groot scherm en heerlijke speakers. De Pad 3 voelt degelijk aan en de blauwe kleur staat hem goed. Je kunt ook bij deze tablet gebruik maken van de Stylo 2 en een Smart Keyboard cover. Toch moet je het zonder de laadadapter doen, die kost 50 euro extra.

De OnePlus Pad 3 kun je kopen bij OnePlus zelf, Belsimpel, MediaMarkt en Bol.com.