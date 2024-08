OnePlus Pad 2 review: fraai en veelzijdig stukje techniek

OnePlus heeft een nieuwe tablet uitgebracht als opvolger van de Pad die het vorig jaar uitbracht. Toch vinden we in deze tablet een aantal verbeteringen en veranderingen terug. We nemen je mee langs alles wat deze tablet je kan bieden in onze OnePlus Pad 2 review.

OnePlus Pad 2 review

OnePlus bracht de Pad 2 een korte tijd geleden uit en toch bespeuren we zonder het apparaat aangezet te hebben al een aantal veranderingen. Zo heeft het apparaat een ander likje verf gekregen en is het voorzien van een grijze kleurtint. Maar ook is de tablet een stukje gegroeid, een centimeter in de hoogte en een halve in de breedte. Dat vertaalt zich ook gelijk naar een iets groter scherm wat nu een diameter heeft van 12,1 inch ten opzichte van de 11,6 van haar voorganger.

In de verpakking

We pakken de tablet maar gauw uit, want benieuwd zijn we zeker. In de doos vinden we natuurlijk de tablet terug. Ook een boekwerkje en de kenmerkende USB-C kabel in OnePlus rood. Koop je de tablet bij OnePlus dan kan je daar ook nog een laadadapter ontvangen of andere accessoires. OnePlus voorzag ons in een aantal accessoires in de vorm van de Smart Keyboard en Stylo 2. Op deze twee stuks accessoires komen we later nog even terug. Het is tijd om de tablet op te starten!

Design en interface

De OnePlus Pad 2 is wat mij betreft een strak vormgegeven stukje technologie. De mat grijze kleur zal niemand echt tegen het hoofd stoten, wel is het jammer dat OnePlus maar één kleurvariant uitbrengt. Als je de tablet in de hand houdt voelt het als een degelijk apparaat. Doordat je een groot scherm hebt weegt het apparaatje wel wat maar echt storend is dat niet. Aan de achterzijde is de camera-module redelijk aan de rand te vinden en dat maakt het vasthouden in rechtopstaande positie wel wat minder prettig als je geen case gebruikt.

In de zijrand zit de aan- uitknop verwerkt net als de volumeknoppen. Ook vinden we aan de onderkant van het apparaat de USB-C aansluiting terug. De OnePlus Pad 2 heeft geen aansluiting voor een bedrade hoofdtelefoon.

Het instellen van de tablet is zo gebeurd en de nodige apps worden vanuit het Google account teruggezet. Je kunt er ook voor kiezen om de tablet schoon te beginnen zonder je veelgebruikte apps. Voor de ruimte hoef je dat echter niet te laten, er kan 256 gigabyte op het apparaat waarbij ongeveer 24GB wordt gebruikt door het systeem zelf.

Qua interface worden we begroet door de kenmerkende OnePlus vormgeving. OxygenOS is een prima interface voor de meeste gebruikers die voldoende mogelijkheden biedt om je ervaring naar persoonlijke smaak in te richten. Het OS is aangepast zodat je meerdere vensters naast elkaar kunt gebruiken. Dat is echter wel afhankelijk van de gebruikte app of het wil werken.

Connectiviteit

Op het gebied van connectiviteit heeft de Pad 2 voldoende manieren om je verbonden te houden. Via Wi-Fi noteren we een keurige snelheid van ongeveer 36 MB/sec op zowel up- als download. Ook beschikt de tablet over Bluetooth waarmee je naast accessoires ook hoofdtelefoons en andere apparaten kunt koppelen.

Camera

De camerapartij op de OnePlus Pad 2 is zoals je dat van een tablet kunt verwachten vrij gemiddeld. De 13 megapixel camera aan de achterzijde produceert een leuk kiekje, maar voor het betere werk kan je beter je smartphone pakken zoals bijvoorbeeld de OnePlus Open. De camera aan de voorzijde telt 8 megapixels en zal voor meetings en belletjes met familie meer dan voldoende zijn. Hieronder vind je een drietal foto’s die met de OnePlus Pad 2 zijn genomen.

Multimedia: beeld en geluid

Het display dat 12.1 inch meet, ondersteunt Dolby Vision en heeft een verversingssnelheid van 144 Hz. Dat zorgt voor een vloeiende beeldkwaliteit en daarnaast weet de Pad 2 een fijne helderheid te produceren zodat je ook buiten gerust nog even verder kunt werken of ontspannen. Want op het gebied van ontspanning en multimedia heb je een prima partner aan deze Pad 2. De stereo-speakers zijn luid en de bastonen zijn vrij punchy, diepe bastonen ontbreken maar het gehele is prettig om naar te luisteren. Via de instellingen kan je het geluid nog een klein beetje tweaken.

Zoals we eerder al zeiden ontbreekt een 3.5mm aansluiting voor de hoofdtelefoon maar je kunt moeiteloos een setje draadloze headphones aansluiten via het ingebouwde Bluetooth.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

Voor de Pad 2 heeft OnePlus gekozen voor een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 chipset en het geheel voelt snel aan. We multitasken zonder problemen en de tablet vertoont geen enkele hapering en ook het werkgeheugen van 12 gigabyte is ruim voldoende om een hele rits aan apps open te laten staan. In totaal persen we ongeveer 10 gebruiksuren uit de tablet met wisselend gebruik. Opladen van de 9510 mAh batterij gaat met een OnePlus lader die wij nog hadden liggen vrij snel en in een half uurtje is de tablet voor de helft opgeladen. De Pad 2 ondersteunt 67 watt snelladen.

Accessoires bij de OnePlus Pad 2

OnePlus Stylo 2

Het verbinden van de Stylo 2 is vrij eenvoudig. Je legt deze op de bovenrand van de tablet waarna deze automatisch verbinding maakt. Vervolgens kan je aan de slag met de Stylo 2. Het schrijven met de Stylo 2 voelt opvallend natuurlijk aan, in de notitie app krijg je wanneer je schrijft in potloodfunctie ook feedback in de vorm van geluid. Natuurlijk is het zo dat hoe harder je met het pennetje druk hoe dikker de strepen op het digitale papier zijn.

Het herkennen van mijn handschrift gaat de tablet goed af waarmee ik vrijwel zonder problemen zaken op internet kan opzoeken of websites openen. Er zijn wat handige gebaren waarmee je makkelijker tussen apps kunt schakelen. De Stylo 2 is een fijne aanvulling aan je Pad 2 als je je notities digitaal wilt maken. Opladen doet de Stylo terwijl hij op de bovenkant van je tablet magnetisch kleeft.

OnePlus Pad Smart Keyboard

Het Smart Keyboard is een accessoire dat uit twee delen bestaat, enerzijds heb je een magnetische cover voor de achterzijde van de tablet en het toetsenbord onderdeel. Om het typen comfortabel te maken kan je de achterkant uitvouwen zodat je de tablet staand als “laptop” kan gebruiken. Het keyboard zelf is groot genoeg om comfortabel te kunnen typen en boven de numerieke toetsen vind je allerhande snel toetsen voor bijvoorbeeld je media en je helderheid.

Leuk is dat je het toetsenbord niet perse vast hoeft te klikken aan de tablet om te kunnen typen met het toetsenbord. Daarmee bepaal je zelf de ideale afstand tot het scherm en het toetsenbord. Als je veel gaat typen op de tablet dan is het Smart Keyboard een must-have maar doe je dit niet dan bespaar je 149 euro. Al is het wel aan te raden iets van een case te kopen om je nieuwe Pad 2 te beschermen.

Beoordeling

Met een adviesprijs van 549 euro heeft OnePlus met de Pad 2 een fijne tablet geproduceerd met rappe Snapdragon chipset en een goede accuduur. Op het gebied van beeld en geluid stelt de tablet niet teleur met luidsprekers die voldoende luid kunnen zijn. Het display is helder en met 12,1 inch lekker groot om een filmpje op te pakken. De bouwkwaliteit van de Pad 2 is eveneens een pluspunt, het geheel voelt robuust aan. Optionele accessoires als de Stylo 2 en Smart Keyboard maken het plaatje wel compleet. Minpunten zijn er ook te vinden het ontbreken van een laadadapter kan een gemis zijn voor wie de tablet niet via OnePlus koopt, en de camera stelt teleur. Onder de streep ga je veel plezier beleven met de Pad 2 van OnePlus, je kunt hem kopen via OnePlus of bij Coolblue en Belsimpel.