OnePlus Pad 2 gepresenteerd: krachtige tablet voor 549 euro

Vandaag heeft OnePlus in Milaan een nieuwe tablet gepresenteerd. De OnePlus Pad krijgt een opvolger, in de vorm van de OnePlus Pad 2. De smartphonefabrikant heeft het apparaat hierbij voorzien van de nodige verbeteringen, waaronder een razendsnelle Snapdragon 8 Gen 3 chipset.

OnePlus Pad 2 gepresenteerd in Milaan

Vandaag is het de dag van het grote OnePlus Summer Launch Event van de Chinese fabrikant. Hiervoor is de Italiaanse stad Milaan uitgekozen. DroidApp was hierbij aanwezig en kan je alles vertellen over het nieuwe apparaat. Het merk liet al de OnePlus Nord 4 zien, nu is het tijd voor de OnePlus Pad 2. De nieuwe tablet komt eind deze maand op de markt voor een bedrag van 549 euro. Wat krijg je voor dat geld?

OnePlus belooft met de Pad 2 een tablet met uitstekende connectiviteitsfuncties. Hiermee moet het makkelijker zijn om tussen meerdere (OnePlus-) apparaten samen te werken. Denk aan het delen van je klembord, media, of bestanden. Middels App Relay kun je naadloos schakelen tussen telefoon en tablet. Tevens kun je razendsnel multitasken doordat je drie apps tegelijkertijd open kunt hebben staan. OnePlus geeft je verder de beste weergave van een app, ook al is deze niet geoptimaliseerd voor het desbetreffende apparaat.

Middels AI kun je verder nog meer uit het apparaat halen. De nieuwe AI Eraser 2.0 laat je bijvoorbeeld snel ongewenste objecten verwijderen uit je foto. Met Smart Cutout 2.0 kun je meme en stickers maken door een object uit te knippen en daarnaast zijn er nog meer handige AI-functies terug te vinden op het apparaat.

Aan boord van de tablet vind je het 12,1 inch grote LCD-scherm met Dolby Vision voor de beste beeldkwaliteit. De resolutie komt uit op 3000 x 2120 pixels, de verversingssnelheid is variabel, met een maximum van 144Hz. Standaard voorziet OnePlus de Pad 2 van WiFi 7-ondersteuning en is er de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 processor voor het snelle werk. De tablet komt met 8GB RAM + 128GB opslagruimte of als variant met 12GB RAM en 256GB opslagruimte.

Van je multimedia genieten is sowieso geen enkel probleem met de OnePlus Pad 2. Zo is er Hi-Res Sound en zijn er zes speakers. Andere technieken zorgen er verder voor dat je kunt genieten van het beste van je muziek. Tevens kun je bij de Pad 2 een aantal handige accessoires aanschaffen. Zo is er het toetsenbord voor 149 euro en de Stylo 2 stylus voor 99 euro. Het toetsenbord is niet zomaar een toetsenbord, maar eentje die de productiviteit verhoogt. Zo krijg je toegang tot sneltoetsen en is het trackpad vergroot qua oppervlakte.

De OnePlus Pad 2 wordt geleverd met een 9510 mAh accu. Deze batterij moet een standbytijd bieden van 43 dagen. Dankzij de 67W snellaadfunctie is je tablet in een mum van tijd weer opgeladen. In tien minuten tijd is er 23 procent bijgeladen en volledig opladen duurt 81 minuten. Voor het maken van foto’s is er aan de achterzijde een 13 megapixel camera geplaatst en een 8 megapixel front-camera.

OnePlus brengt de OnePlus Pad 2 eind juli uit voor een bedrag van 549 euro.