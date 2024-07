OnePlus bevestigt 6 jaar updates voor nieuwe Nord 4

De OnePlus Nord 4 zal volgende week officieel aangekondigd worden door de fabrikant. Het merk doet steeds meer details uit de doeken over haar nieuwe toestel. Nu komen we meer te weten over het updatebeleid van de smartphone. De OnePlus Nord 4 krijgt de langste software-ondersteuning in de geschiedenis van OnePlus.

Lange tijd updates voor OnePlus Nord 4

OnePlus komt volgende week in Milaan met de aankondiging van de OnePlus Nord 4. De smartphonefabrikant heeft al foto’s gedeeld van het toestel en ook enkele details weten we al. Nu komt daar een belangrijk nieuwsbericht bij; en dat gaat over het updatebeleid van de OnePlus Nord 4. Er worden flinke stappen gezet in de Nord-serie en OnePlus belooft voor een lange tijd updates. In totaal zijn gebruikers zes jaar zeker van updates.

De smartphone die een volledig metalen unibody krijgt, zal zes jaar lang beveiligingsupdates aangeboden krijgen. Daarbij kan de smartphone rekenen op vier Android-updates. Dit betekent dat het toestel bijgewerkt zal worden met Android 15, 16, 17 én 18, aangezien de OnePlus Nord 4 op de markt gebracht zal worden met Android 14. Dat is langer dan Samsung. Een belangrijke concurrent voor de Nord 4, de Galaxy A55, krijgt vijf jaar lang updates en Android-updates.

Kinder Liu, President en COO van OnePlus laat hierover het volgende weten;

“We zijn trots dat OnePlus-gebruikers langdurig het beste uit hun telefoons kunnen halen, tot lang nadat ze deze hebben gekocht. Dit nieuwe software-ondersteuningspakket zorgt ervoor dat de OnePlus Nord 4 langer dan ooit tevoren een geweldige ervaring blijft bieden voor onze gebruikers.”

OnePlus krijgt ook de TÜV SÜD Fluency 72 Month-A beoordeling. Dit betekent dat het toestel tenminste 72 maanden snel en soepel moet blijven werken. Een speciale Battery Health Engine-technologie moet ervoor zorgen dat de batterij lang meegaat door de jaren heen.