OnePlus Nord 4 lekt in volle glorie uit: dit zijn de specificaties

Nieuws is er over de nieuwe OnePlus Nord 4. De nieuwe smartphone van het bedrijf zal volgende week aangekondigd worden. Vandaag komt het nieuws voorbij dat de specificaties van de smartphone zijn uitgelekt. Wat heeft het toestel allemaal te bieden?

OnePlus Nord 4 opgedoken

Opnieuw is er nieuws over de OnePlus Nord 4. De nieuwe smartphone van het bedrijf zal volgende week aangekondigd worden in de Italiaanse stad Milaan. Dit zal gebeuren op 16 juli tijdens een zomerse aankondiging, waar de fabrikant ook de Pad 2, Watch 2R en Nord Buds 3 Pro naar verwachting zal laten zien. Dinsdag schreven we al over de nieuwe Pad 2 en Watch 2R, nu komen we de specificaties van de OnePlus Nord 4 te weten.

In een eerder bericht zagen we het nieuwe design al van de OnePlus Nord 4. Gesproken wordt over een metalen behuizing en een stijlvol ontwerp, met een alert-slider aan de zijkant. De specificaties zijn nu gedeeld door OnLeaks. Deze bron meldt dat het toestel voorzien zal worden van een 6,74 inch 1,5K OLED-scherm, voorzien van een 120Hz verversingssnelheid. OnePlus rust de Nord 4 van een Snapdragon 7+ Gen 3 chipset, samen met een 5500 mAh batterij, welke ondersteuning biedt tot 100W laden.

Aan de achterzijde van de OnePlus Nord 4 zitten twee camera’s; een 50 megapixel hoofdlens en 8 megapixel groothoeklens. Er is ook nog een additionele lens, waarover nog niet veel bekend is. De selfie-camera telt 16 megapixel. De vingerafdrukscanner zit in het scherm en er is zelfs een 3,5 millimeter audio-aansluiting op het toestel te vinden.