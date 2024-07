OnePlus Pad 2 en Watch 2R verschijnen online: dit zijn ze

OnePlus komt later deze maand met een grootse zomerse aankondiging. Hiervoor kiest het bedrijf Milaan uit. Nu zijn de OnePlus Pad 2 en OnePlus Watch 2R uitgelekt.

OnePlus producten uitgelekt

Twee producten van OnePlus zijn uitgelekt. Het gaat om de OnePlus Pad 2 en de OnePlus Watch 2R. Deze twee producten zullen volgende week gepresenteerd worden in de Italiaanse stad Milaan. Dit samen met de OnePlus Nord 4, waarover we onlangs ook het nodige hebben gehoord en gezien, met een nieuw ontwerp.

Dankzij OnLeaks zien we beelden van de Watch en de Pad. Allereerst de smartwatch. Deze OnePlus Watch 2R zal beschikbaar komen naast de Watch 2. Daarnaast kunnen we een nieuwe tablet verwachten van het merk. OnePlus komt met de OnePlus Pad 2 en ook dit apparaat gaan we in Milaan gaan zien.

We zien ook de OnePlus Nord Buds 3 Pro. Deze headset komt in een wat gespikkelde behuizing. Al deze producten gaan we zien op 16 juli, dan is de aankondiging van OnePlus.