OnePlus Watch 3 verschijnt bij keuringsinstantie

Keuringsinstantie TENAA heeft de nieuwe OnePlus Watch 3 al op bezoek gekregen. De nieuwe smartwatch lijkt daarmee definitief in ontwikkeling te zijn. Naar verwachting krijgt het nieuwe horloge wederom de ondersteuning van Wear OS.

OnePlus Watch 3 bij TENAA

De Chinese keuringsinstantie TENAA heeft de nieuwe smartwatch van OnePlus op bezoek gekregen. We zien hierbij de nieuwe OnePlus Watch 3. Opvallend, aangezien de OnePlus Watch 2 nog niet gek lang uit is. Dat model was de eerste Wear OS smartwatch van het bedrijf. In onze OnePlus Watch 2 review waren we erg positief over het horloge. De fabrikant werkt nu aan een opvolger.

De OnePlus Watch 3 behoudt de ronde vorm met het ronde beeldscherm en de knoppen aan de zijkant. We zien op de rubberen band wel een textuur, die het huidige model niet heeft. De OnePlus Watch 2 lijkt ook te beschikken over 4G-ondersteuning middels eSIM, net als GPS, NFC en WiFi-ondersteuning. Naar verluidt krijgt het horloge een 500 mAh batterij mee.

Wanneer we de nieuwe OnePlus Watch 3 krijgen te zien is nog niet bekend.