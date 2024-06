Samsung Galaxy Watch FE officieel: Wear OS smartwatch voor 219 euro

Een nieuwe smartwatch is aangekondigd door Samsung. De Galaxy Watch FE, waarover de afgelopen tijd al de berichten rondgingen, is nu officieel gepresenteerd. Wat heeft de Samsung Galaxy Watch FE allemaal te bieden?

Samsung Galaxy Watch FE

De Samsung Galaxy Watch FE smartwatch is officieel aangekondigd. De fabrikant kwam in de afgelopen tijd al meermaals met de nieuwe smartwatch in het nieuws, nu is het dus allemaal definitief. Met de nieuwe Galaxy Watch FE wil Samsung de uitgebreide gezondheidsfuncties voor een breder publiek beschikbaar maken. Het horloge is met een prijs van 219 euro namelijk voordeliger geprijsd dan andere modellen. Althans, de nieuwprijs. Inmiddels kun je bijvoorbeeld de Galaxy Watch 6 aanschaffen voor rond de 190 euro.

Terug naar de Samsung Galaxy Watch FE. Deze smartwatch is voorzien van een BioActive sensor. Hiermee kun je de gehele dag door persoonlijke, bruikbare tips krijgen. Daarbij zijn er verschillende slaapfuncties met coaching en patronen, kunnen met HR alert abnormale hartslagen worden gedetecteerd en kan ook de bloeddruk en ECG gemonitord worden.

Op de Galaxy Watch FE kun je uitgebreide lichaams- en fitnessgegevens verzamelen, doelen bereiken, meer dan 100 trainingen volgen tijdens het hardlopen en natuurlijk tal van andere activiteiten bijhouden. Samsung voorziet het horloge verder van Find My Phone om je Samsung-toestel snel terug te vinden, en ook kan deze dienen als shutter voor het maken van foto’s met je smartphonecamera. Dit dient dan wel een Samsung te zijn.

Nog even wat technische specificaties; Samsung geeft het horloge een een Exynos W920 dual-core processor mee. Dit samen met 1,5GB werkgeheugen en 16GB opslagruimte. De batterij biedt een capaciteit van 247 mAh en er is een 1,2 inch Super AMOLED-scherm, met een resolutie van 396 x 396 pixels. Samsung levert de Galaxy Watch FE in de kleuren zwart, roze, goud en zilver. Om het horloge te gebruiken, dien je te beschikken over een Android-toestel met Android 11 en hoger. Deze zomer moet het horloge in de winkels liggen. Je kunt hem al bestellen bij Mobiel.