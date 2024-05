Samsung Galaxy Watch 7 Ultra krijgt andere vormen (renders)

Dankzij beelden van de Samsung Galaxy Watch 7 Ultra, weten we hoe de nieuwe smartwatch van Samsung eruit zal komen te zien. De fabrikant zal het horloge wat andere vormen meegeven.

Galaxy Watch 7 Ultra in renders

Op het internet zijn renders verschenen van een nieuwe smartwatch van Samsung. Het gaat om de Galaxy Watch 7 Ultra. Deze smartwatch zal waarschijnlijk samen met andere smartwatches uit de Watch 7-serie aangekondigd worden. Vermoedelijk gebeurt dit op 10 juli. Op die datum zou er een nieuwe aankondiging gepland staan van Unpacked. Dan krijgen we ook de Galaxy Ring te zien, net als nieuwe foldables, zo is de verwachting.

De Samsung Galaxy Watch 7 Ultra krijgt een meer vierkant ontwerp, terwijl het scherm zelf wel rond blijft. Zo hoeft One UI Watch, de skin over het besturingssysteem Wear OS, niet teveel aangepast worden door het merk. Volgens de bron krijgt het horloge een schermgrootte van 1,5 inch. Nieuw is de derde knop in het midden, rechts. Wat de precieze toevoeging is van dit knopje is nog niet helemaal duidelijk.

Samsung zal de Galaxy Watch 7 Ultra waarschijnlijk voorzien van verwisselbare horlogebandjes, een wat grotere speaker en verschillende sensoren. Onder andere het meten van de lichaamstemperatuur behoort tot de mogelijkheden met de 7. Eerdere geruchten spraken over de aanwezigheid van een sensor die de bloedsuikerspiegel moet kunnen meten. Ook wordt verwacht dat Samsung een nieuwe chipset meegeeft.