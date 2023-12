Samsung herinnert je aan Universal Gestures voor Galaxy Watch

De verschillende Galaxy Watch-modellen van Samsung zitten boordevol functies. Eén daarvan zijn de Universal Gestures. De functie wordt uitgelicht naar aanleiding van de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking.

Universal Gestures op Galaxy Watch

In onze Galaxy Watch 6 review hebben we het nodige over de smartwatch besproken. Samsung heeft deze en eerdere smartwatches voorzien van een handige feature; Universal Gestures. Deze moeten het gebruik van de smartwatch toegankelijker maken. De functie wordt extra uitgelicht met het oog op de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking.

Je kunt de smartwatch namelijk niet alleen via het touchscreen bedienen, maar ook dus met de speciale gebaren. Dit werkt heel eenvoudig. Denk aan het maken van een vuist om een item te selecteren, twee keer een vuist te maken voor het openen van het actiemenu, pinchen om naar het volgende item te gaan en dubbel te pinchen door naar het vorige item te gaan.