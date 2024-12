Galaxy Watch 4 en 5 van Samsung krijgen One UI 6 update

De One UI 6-update is vanaf nu beschikbaar voor de Samsung Galaxy Watch 4 en Watch 5-modellen. De toch al wel wat oudere smartwatch van de fabrikant krijgt hiermee nieuwe functies en mogelijkheden. Eerder werd de update al verspreid voor de Galaxy Watch 6.

Galaxy Watch 4 en 5: One UI 6 Watch update

De update naar One UI 6 is vanaf nu beschikbaar voor de Samsung Galaxy Watch 4. De in 2021 uitgebrachte smartwatch mag dan wel wat langer al op de markt zijn; de fabrikant is het horloge zeker nog niet vergeten. De Samsung Galaxy Watch 4 krijgt nu de update naar One UI 6; de update die eerder al werd verspreid voor de Galaxy Watch 6. Daarbij worden ook de Galaxy Watch 5 en Galaxy Watch 5 Pro bijgewerkt met deze nieuwe software-update.

Er zijn verschillende nieuwe features beschikbaar in het horloge. Denk bijvoorbeeld aan de ‘Energiescore’. Deze functie vertelt je eigenlijk hoe vol de batterij van jezelf nog zit. Hierbij kijkt het naar verschillende aspecten, zoals je beweging, hartslag en slaap. Tevens kent One UI 6 Watch verbeteringen op het gebied van slaaptracking. Samsung voegt ook uitgebreidere rapporten toe, waarbij je uitgebreid inzicht krijgt in bijvoorbeeld je ademhaling en de hartslag. Verder kun je zelf trainingen samenstellen voor je sporten, zijn er nieuwe gebaren en vernieuwde wijzerplaten.

Samsung voegt verder verbeteringen door in de beveiliging, waarbij een nieuwe beveiligingsupdate klaarstaat voor de smartwatches. Dit is de patch van oktober, waar dit eerder de update van maart was. Als je de update kunt downloaden, krijg je hier een seintje van op je smartwatch.