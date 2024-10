Samsung brengt nieuwe watch faces van Wear OS 5 naar Galaxy Watch 4, 5 en 6

De Samsung Galaxy Watch 4, 5 en 6 krijgen nieuwe watch faces. De wijzerplaten die we kennen van de Galaxy Watch 7 kennen komen nu naar de oudere modellen. Dit in afwachting van de Wear OS 5 update, die nog even op zich laat wachten.

Nieuwe watch faces voor eerdere Galaxy Watches

De Samsung Galaxy Watch 4, Watch 5 en Watch 6 krijgen een nieuwe update aangeboden. Het is nog niet de Wear OS 5 update, maar een update die nieuwe wijzerplaten brengt naar de drie eerdere uitgebrachte modellen. De Wear OS 5 versie is al wel beschikbaar op de Galaxy Watch 7, maar wanneer deze update naar eerdere modellen komt is niet helemaal helder.

Er komt nu dus een tussentijdse kleine update voor de drie modellen. Deze brengt de nieuwe watch faces van Wear OS 5 naar de oudere horloges. Zo zien we de Spatial Number, Simple Digital en Ultra Info Board wijzerplaten. De nieuwe update komt beschikbaar via de Galaxy Wearable-app op je smartphone. Het kan even duren totdat iedereen de update aangeboden krijgt.