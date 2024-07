Nieuwe Samsung-producten vanaf nu te koop in Nederland

Samsung heeft haar nieuw gepresenteerde producten uitgebracht in Nederland. Vanaf nu kun je de Galaxy foldables, de smartwatches en de nieuwe oordopjes kopen in de winkels. Degenen die een pre-order hebben geplaatst, kregen vorige week de nieuwe producten al.

Samsung brengt foldables, watches en buds uit

De nieuwe producten van Samsung, die eerder deze maand werden aangekondigd, zijn vanaf nu te koop in ons land. Het gaat om twee smartphones, twee smartwatches en twee nieuwe sets earbuds. Eerder kwam al wel het bericht naar buiten dat de Galaxy Buds 3 Pro langer op zich laten wachten. Als we afgaan op de nieuwste informatie van Samsung zelf, lijkt dit ondanks eerdere berichten toch niet het geval te zijn. Ook deze zijn vanaf nu beschikbaar.

Foldables

De foldables die vanaf nu beschikbaar zijn, zijn de Galaxy Z Flip 6 en de Galaxy Z Fold 6. Beide apparaten kennen een aantal verbeteringen. Bij het Flip-model is het externe scherm verbeterd en zien we een grotere accucapaciteit. De Galaxy Z Fold 6 krijgt een dunnere behuizing, vernieuwd ontwerp, breder scherm en allebei hebben ze de Snapdragon 8 Gen 3 chipset. Alle verbeteringen zetten we voor je op een rij in dit artikel.

De nieuwe foldables zijn te koop bij Samsung zelf, MediaMarkt, Coolblue, Bol.com, Mobiel en Belsimpel. Je kunt ook terecht bij Odido, KPN en Vodafone.

Watches

De nieuwe Watches die zijn gepresenteerd zijn de Galaxy Watch 7 en de Galaxy Watch Ultra. Beide modellen kennen wat verbeteringen en dat zien we bij de Watch 7 bijvoorbeeld terug in de optische hartslagmeter. Er is een nieuw type processor en dual-band GPS ontvanger. De Watch Ultra is nog robuuster en heeft een handige quick button. Alles over deze horloges lees je in dit artikel.

De smartwatches kun je kopen bij Samsung, Coolblue, MediaMarkt en Bol.com.

Buds

De nieuwe Galaxy Buds 3 en Buds 3 Pro vind je ook vanaf vandaag in de winkels. Alle details over deze nieuwe buds hebben we voor je verzameld in dit aankondigingsbericht. Daar lees je precies ook waar de nieuwe LED-lampjes in de Buds 3 Pro voor dienen, en welke verbeteringen Samsung heeft doorgevoerd in de twee modellen. De Galaxy Ring is vooralsnog niet beschikbaar in Nederland, maar komt wel naar Duitsland.

Je kunt de nieuwe Galaxy Buds 3 (Pro) kopen bij Coolblue, Samsung, MediaMarkt en Bol.com.