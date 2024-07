Samsung presenteert Galaxy Buds 3 en Buds 3 Pro

Samsung heeft tijdens Galaxy Unpacked twee nieuwe sets oordopjes aangekondigd. We maken kennis met de Galaxy Buds 3 en Galaxy Buds 3 Pro. We herkennen daar een beetje de Apple AirPods Pro in.

Galaxy Buds 3 zijn aangekondigd

Het was een drukke dag met de Galaxy Unpacked aankondiging. Na de Galaxy Z Fold 6 en Flip 6, de Galaxy Ring en de nieuwe smartwatches Galaxy Watch 7 en Watch Ultra, zijn daar nog twee nieuwe producten. Het zijn de Samsung Galaxy Buds 3 en Galaxy Buds 3 Pro. Qua functionaliteit en luxe is het Pro-model wat uitgebreider. Beide modellen hebben echter een IP57 certificering tegen water en actieve ruisonderdrukking. Tevens hebben ze een nieuw ontwerp, met een steeltje. De Pro heeft siliconen dopjes, waarmee de gehoorgang afgesloten kan worden, bij de normale Buds 3 is dit niet het geval.

Samsung voorziet de Galaxy Buds 3 van 11mm speakers. Het Pro-model is voorzien van 10,5mm woofers en 6,1mm tweeters. Het Galaxy Buds 3 Pro biedt tevens een speak-to-chat functie. Hiermee wordt de ruisonderdrukking uitgeschakeld als je begint met praten. Tevens kunnen de headsets gebruikt worden voor realtime-vertaling, een functie die alleen werkt met Samsung-toestellen. Op de Buds 3 Pro zit een lampje, welke aangeeft of de oordopjes zich in de koppelmodus bevinden. Je kunt ze met deze lampjes ook sneller terugvinden.

Qua accuduur kun je tot vijf uur met ANC het uithouden op de Galaxy Buds 3. De Pro gaat een uur langer mee. Ondersteuning is er voor de codecs SBC, AAC, Samsung Seamless Codec, 360-graden audio en headtracking-technologie. De oordopjes gaan over de toonbank vanaf 179 euro (Buds 3) en 249 euro (Buds 3 Pro). De oordopjes zijn vanaf 24 juli verkrijgbaar.

Je kunt ze kopen bij Coolblue, Samsung, MediaMarkt en Bol.com.