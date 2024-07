Samsung Galaxy Ring gepresenteerd: gezondheid om je vinger

Je kunt voor het meten van je gezondheid al aan de slag met de smartwatches van Samsung. Daar komt dankzij deze Galaxy Unpacked aankondiging de Galaxy Ring bij. Wat heeft deze nieuwe ring van Samsung te bieden?

Galaxy Ring aangekondigd

Meer inzicht in je gezondheid krijgen? Daarvoor kun je al de nodige smartwatches kiezen. Samsung komt nu met een nieuwe gadget; de Galaxy Ring. Deze slimme ring beschikt over sensoren die metingen uitvoeren voor de hartslag, huidtemperatuur en de bloedzuurstofsaturatie. Net als smartwatches communiceert de ring met de Samsung Health app. Net als met een smartwatch kan met de Galaxy Ring ook de slaapprestaties bijgehouden worden. Middels AI worden hiermee uiteenlopende zaken bijgehouden, zoals bijvoorbeeld ook de beweging en de frequentie van de ademhaling.

Wat we al kennen van de Galaxy Watch-modellen is de Energy Score; hiermee zie je hoeveel energie je nog hebt voor de dag. Deze functie komt ook naar de Galaxy Ring. De Samsung Galaxy Ring houdt verder het aantal stappen bij, en met een knijpbeweging kun je (met een verbonden Galaxy-smartphone) foto’s maken of een alarm uitschakelen.

Samsung heeft de Galaxy Ring vervaardigd uit titanium, waarbij de consument kan kiezen uit negen verschillende maken. Het formaat heeft invloed op de accucapaciteit van de ring. Deze varieert tussen de 18 mAh en 23,5 mAh. Volgens Samsung is een accuduur van zeven dagen mogelijk. Het opladen gebeurt net als met earbuds, via een speciale oplaadcase. De ring komt voor 449 euro naar bijvoorbeeld Duitsland, maar vindt op dit moment nog niet zijn weg naar Nederland. Of dit gaat veranderen is niet bekend.