Google Pixel Watch 4 specs uitgelekt: verbeteringen voor batterij

Terwijl de officiële onthulling nog op zich laat wachten, zijn inmiddels de eerste specificaties van de aankomende Pixel Watch 4 gelekt. De nieuwe smartwatch van Google krijgt enkele gerichte verbeteringen, vooral op het gebied van batterijduur. Het gaat vooral om kleinere verbeteringen die Google heeft bedacht voor de smartwatch.

Pixel Watch 4 specs uitgelekt

De Pixel Watch 4 blijft draaien op dezelfde Snapdragon W5 Gen 1-chip als de vorige generatie. Op het eerste gezicht lijkt dat misschien een gemiste kans, maar Google maakt dit deels goed met een nieuwe coprocessor: de Cortex-M55. Deze vervangt de oudere M33, die al sinds de eerste Pixel Watch in gebruik is. De nieuwe coprocessor moet beter omgaan met lichte taken zoals continue hartslagmeting en AI-analyses, terwijl hij minder energie verbruikt.

In de praktijk betekent dit dat achtergrondtaken slimmer verdeeld worden over de beschikbare hardware. Voor jou als gebruiker zou dat kunnen zorgen voor een vlottere ervaring én een langere batterijduur, zeker bij functies die altijd actief zijn zoals sensoren of notificaties, zo is cde verwachting.

Een andere opvallende upgrade is het scherm. De helderheid gaat omhoog naar maximaal 3000 nits, een duidelijke stap vooruit ten opzichte van de 2000 nits van de Pixel Watch 3. Dat maakt het display beter leesbaar in fel zonlicht. Verder blijft het scherm vergelijkbaar: een AMOLED LTPO-paneel met een pixeldichtheid van 320 ppi en een adaptieve verversingssnelheid tussen 1 en 60 Hz.

De batterijcapaciteit is ook iets toegenomen. Het 41mm-model krijgt een accu van 325 mAh, goed voor naar schatting 30 uur gebruik met always-on display en tot 48 uur met batterijbesparing. De grotere 45mm-versie, nieuw in de Pixel Watch-serie, bevat een 455 mAh-batterij en zou 40 uur (AOD) tot 72 uur (batterijbesparing) meegaan. Daarmee lijkt vooral het grotere model een flinke sprong te maken in accuduur ten opzichte van de Pixel Watch 3.

Qua geheugen blijft alles bij het oude: 2 GB RAM en 32 GB opslag.

De aankondiging is vermoedelijk op 20 augustus, dan is de datum van het nieuwe Made by Google-event.