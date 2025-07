Made by Google event met Pixel 10-serie op 20 augustus

Afgaande op de laatste berichten, wordt duidelijk dat Google op 20 augustus nieuwe producten aankondigt. We verwachten hier de nieuwe Pixel 10-familie, en mogelijk ook een nieuwe smartwatch en setje Buds.

Pixel-aankondiging op 20 augustus

Google heeft een nieuwe datum uitgekozen voor de introductie van nieuwe producten. Op 20 augustus is het tijd voor het nieuwe Made by Google-event. Het nieuws hierover is gedeeld door Google in een media-uitnodiging. Vorig jaar zagen we de Pixel 9-serie, welke we hebben besproken in onder andere de Pixel 9 Pro review.

Eerder uitgelekte renders van de Pixel 10 Pro

Allereerst natuurlijk de Pixel 10-serie. Over deze modellen gaan al de nodige tijd de berichten rond. Verwacht wordt dat het doek gehaald wordt van de Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold en de Pixel Watch 4. Daarnaast gaan er berichten rond over een nieuw audioproduct; de Pixel Buds 2a.

Over de nieuwe telefoons wordt gesproken over nieuwe Pixelsnap-accessoires, waarbij je extra accessoires kunt verbinden met het toestel via een magnetische ring. Die zou echter niet in het toestel geplaatst worden, maar in hoesjes. Dit kennen we van de OnePlus 13, die een vergelijkbare functie aanbiedt. Tevens zou de camera voorzien worden van nieuwe macromogelijkheden en natuurlijk de Tensor G5 chipset.

Als er meer informatie is over de nieuwe producten van Google, houden we je natuurlijk op de hoogte op DroidApp.