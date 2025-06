Google Pixel 10: ringtones en wallpapers zijn uitgelekt

Google zal in de komende tijd met de nieuwe Pixel 10-serie komen. De fabrikant komt nu alvast in het nieuws met de nieuwe beltonen die op de modellen te vinden zullen zijn. Wil je niet wachten op de Pixel 10-serie, dan kun je vanaf nu de ringtones en wallpapers downloaden.

Pixel 10-serie: nieuwe ringtones

Naarmate de vermoedelijke onthulling van de Pixel 10-serie dichterbij komt, zijn onderdelen van de aankomende smartphoneserie vroegtijdig online verschenen. Ditmaal gaat het om nieuwe systeemgeluiden en achtergronden die Google naar verwachting samen met de nieuwe toestellen zal introduceren. Je kunt nu zelf aan de slag met de nieuwe ringtones en wallpapers.



De nieuwe beltoon, meldingsgeluiden en alarmen zijn eerst opgedoken op het YouTube-kanaal theVakhovske en werden vervolgens gedeeld via het Google Pixel Hub-kanaal op Telegram. Je kunt daar de audiobestanden al direct downloaden voor op je eigen toestel.

De beltoon draagt de naam The Next Adventure en bouwt voort op het bestaande Your New Adventure-geluid uit eerdere Pixel-generaties. Voor meldingen introduceert Google de toon Kernel, die qua stijl aansluit op de huidige Eureka-toon maar een zachter, rustgevender karakter heeft. De nieuwe alarmtoon heet Fresh Morning en sluit aan bij de eerder uitgebrachte Fresh Start-toon.

Wallpapers

Naast de nieuwe geluiden zijn ook de bijbehorende wallpapers van de Pixel 10 online verschenen. De achtergronden volgen de bekende visuele stijl van eerdere Pixel-series, met kleurrijke en abstracte vormen, vermoedelijk ontworpen om optimaal samen te werken met het Material You-thema van Android. Wil je zelf aan de slag met de achtergronden, dan kun je hier de wallpapers downloaden uit het Telegram-kanaal.

Hoewel Google nog geen officiële details heeft vrijgegeven over de Pixel 10-serie, wijst een aankomend Pixel Superfans-evenement eind juni op een mogelijke vervroegde lancering. Dat is eerder dan de gebruikelijke release in oktober. Het aantal lekken rond de Pixel 10 neemt de laatste weken toe, wat doorgaans een teken is dat de officiële introductie nadert.

