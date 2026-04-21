    donderdag 23 april
    Google Pixel 10 Pro Fold header
    Google Pixel-bezitters klagen over slechte batterijduur na update

    Stefan HageDoor 1 reactie2 minuten leestijd

    Gebruik je een Pixel-telefoon van Google, dan is de kans aanwezig dat je de laatste tijd iets is opgevallen: je batterij loopt sneller leeg dan je gewend was. Sinds de updates van maart en april 2026 melden veel gebruikers dat hun toestel minder lang meegaat op één lading.

    Korte accuduur op Pixel

    Op het internet gaan berichten rond van Pixel-gebruikers, die klagen over een kortere batterijduur. Volgens meldingen in de officiële IssueTracker gaat het mis zodra je toestel in ruststand staat. Normaal gesproken schakelt de processor dan over naar een zogenoemde diepe slaapstand om energie te besparen. Maar sinds de recente updates lijkt dat niet goed meer te gebeuren.

    De boosdoener? Een onderdeel van de modem, gebaseerd op technologie van Samsung. Die zou continu actief blijven en het systeem wakker houden, zelfs als je telefoon in vliegtuigmodus staat en alle verbindingen uitgeschakeld zijn. Daardoor ontstaan er voortdurend kleine onderbrekingen in de hardware, wat ongemerkt extra energie kost.

    Google Pixel 10 Pro XL achterkant

    Het effect kan behoorlijk merkbaar zijn. Sommige gebruikers rapporteren een batterijverlies van 20 tot 30 procent ten opzichte van voorheen. Zeker bij Pixel-toestellen, die niet bekendstaan om uitzonderlijke batterijprestaties, valt dat direct op in het dagelijks gebruik. Opvallend is dat het probleem meerdere generaties Pixel-toestellen lijkt te treffen. Tegelijkertijd geldt: niet iedereen heeft er last van. Zoals vaker bij softwareproblemen kan het verschil maken welke instellingen je gebruikt of welke apps op de achtergrond draaien. Zo gebruik ikzelf de Pixel 10 Pro XL en merk geen noemenswaardige verschillen.

    Google heeft inmiddels gereageerd door het probleem te erkennen en te onderzoeken. Een directe oplossing is er op dit moment nog niet, maar de verwachting is dat een toekomstige update het probleem moet verhelpen.

    Google Pixel 10 Pro productafbeelding
    Google Pixel 10 Pro
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 759,00 euro
    Alle informatie
    Google Pixel 10a productafbeelding
    Google Pixel 10a
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 499,00 euro
    Alle informatie
    Google Pixel 10 Pro XL productafbeelding
    Google Pixel 10 Pro XL
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 1011,00 euro
    Alle informatie
    Google Pixel 10 Pro Fold productafbeelding
    Google Pixel 10 Pro Fold
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen onbekend
    Alle informatie

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Google Pixel 10 Pro XL review: groots in (bijna) alles27/08/2025
    Google Pixel 10a review: is het meer dan alleen een andere naam?07/03/2026
    Google Pixel Buds 2a review: klein maar fijn en met Gemini20/12/2025
    Google Pixel 10 Pro Fold review: drie weken met fijne foldable06/12/2025

