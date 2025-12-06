Google Pixel 10 Pro Fold review: drie weken met fijne foldable

De Pixel 10-serie werd onlangs gepresenteerd en bestaat uit vier toestellen. Die vier toestellen hebben elk hun eigen key-feature, maar met de vertrouwde, erg fijne Pixel-interface. Eén van de modellen is de Pixel 10 Pro Fold. Die telefoon hebben we de afgelopen weken getest. Onze bevindingen lees je in de Pixel 10 Pro Fold review.

Google Pixel 10 Pro Fold review

In 2023 kwam Google met haar eerste vouwbare Pixel-smartphone. Het smaakte al snel naar meer, want vorig jaar was er de Pixel 9 Pro Fold, en dit jaar is het de beurt aan de Pixel 10 Pro Fold. Die smartphone moet de strijd aangaan met een andere belangrijke foldable; de Galaxy Z Fold 7 van Samsung. Is dat kat in het bakkie, of moet Google flink aan de bak? DroidApp zoekt het voor je uit in deze uitgebreide Google Pixel 10 Pro Fold review.

Unboxing

De verpakking waarin de Pixel 10 Pro Fold zit, biedt wat papierwerk en een USB-C datakabel. Verder vinden we niets terug in de doos. Behalve natuurlijk het toestel zelf, dat gelijk opengeklapt al voor je ligt. Google plaatst geen screenprotector op het scherm. Google verkoopt onder andere het originele Pixelsnap hoesje, die perfect om de telefoon past. Daar vraagt Google wel nog even 79,99 euro voor. Een flink bedrag om het oneerbiedig te zeggen: twee stukjes plastic.

Design en interface

Het ontwerp van de vouwbare Pixel is niet wezenlijk anders dan dat van zijn voorganger, de Pixel 9 Pro Fold. Wel zien we enkele verschillen met andere foldables, zoals de Samsung Galaxy Z Fold 7. Die smartphone is meer hoekig afgewerkt, waar de Pixel over rondere hoeken beschikt. Persoonlijk vind ik de rondere hoeken van de Pixel prettiger, maar dit kan ook persoonlijke voorkeur zijn. Het toestel voelt degelijk aan, al moet je er niet op gaan zitten, zo werd in een eerdere video duidelijk. Ga je echter normaal met het toestel om, dan zien we geen reden tot zorg.

Aan de rechterzijde van de smartphone bevinden zich de toetsen. Dit zijn de volumetoets en de power-button. In de power-button bevindt zich ook de vingerafdrukscanner. Deze levert goed werk af, is nauwkeurig en vrij snel. Wat we prettig vonden, is dat het toestel goed met één hand te bedienen is. Uiteraard is het afhankelijk van hoe groot je handen zijn, maar wij hadden vrij snel mijn draai erin gevonden.

De achterkant van de Pixel 10 Pro Fold is voorzien van de cameramodule. Hierin zitten drie lenzen en een LED-flitser. Hier komen we verderop in de Pixel 10 Pro Fold review uitgebreid op terug. De telefoon van Google is wel een stukje dikker dan de Samsung. De telefoon is stof- en waterdicht met IP68-classificatie; iets waar Samsung met de IP48 certificering wat puntjes laat liggen.

Maar het draait bij de Fold natuurlijk grotendeels op wat je ziet als het toestel is opengeklapt. Daar zien we vrij dikke schermranden, al hebben we dat niet per se als storend ervaren. In de rechterbovenhoek zit nog een extra camera. De vouw is voelbaar, en zie je bijvoorbeeld met een witte achtergrond vrij goed zitten, al hebben we dit niet ervaren als hinderlijk. De telefoon voelt algeheel gezien goed afgewerkt en degelijk.

Interface

Op het voorste scherm van de Google-telefoon werkt de smartphone als een echte Pixel. Dit betekent een strak vormgegeven interface met Material 3 Expressive, met mooie vormen en een kleurenpalet die (desgewenst) past bij de ingestelde achtergrond. Het geheel ziet er gelikt uit en is absoluut mijn favoriet. Je hebt met een veegbeweging het menu met apps geopend, waarna je ervoor kunt kiezen om direct te typen, op zoek naar de app die je nodig hebt. Het vergrendelscherm kun je ook leuk personaliseren met een deel van een foto, en ook is er de mogelijkheid om het Always-on display te activeren.

Foldable

Google geeft je met het grote scherm, de mogelijkheid om nog meer uit je smartphone te halen. Er is immers een groot scherm waarop je van alles kunt doen. Jammer is dat het multitasken beperkt blijft door het plaatsen van maximaal twee actieve schermen. Bij de Samsung Galaxy Z Fold 7 kan dit met drie schermen tegelijkertijd. Je kunt op het grote scherm er verder voor kiezen om de taakbalk met snelkoppelingen altijd te laten weergeven.

Hetgeen dat je op het voorste scherm ziet, kun je direct op het grote scherm laten tonen door het toestel open te klappen. Hoewel dit vaak goed gaat, is dit niet altijd het geval. Zo zien we dat soms bepaalde apps niet direct goed geschaald worden, wat we nog weleens zien bij Instagram. Of de oorzaak bij Google, of bij de app-ontwikkelaar ligt krijgen we niet helemaal helder.

Communicatie en multimedia

De Google-apps voor bellen en het sturen van een SMS-bericht zijn uiteraard standaard op de Pixel 10 Pro Fold te vinden. Er is ruimte voor een fysieke simkaart, maar je kunt ook een eSIM toevoegen. De belkwaliteit is prima, niets op aan te merken. Voor connectiviteit kun je de Pixel verbinden met WiFi 7, GPS, Bluetooth of gebruik maken van NFC. Alles is aan boord.

Wat betreft multimedia heeft de Pixel 10 Pro Fold het grote voordeel dat je het grote scherm kunt gebruiken om een film op te kijken. Uiteraard kun je hiervoor ook het display aan de voorzijde gebruiken. Qua beeldkwaliteit zit het wel goed, en ook de maximale helderheid is prima voor de zonnige dagen die met dit grijze weer nog eens komen. Aan de voor- en onderkant bevinden zich de speakers, waaruit een goed geluid komt. Er is een goede balans tussen de hogere en lagere tonen, en ook op hoog volume klinkt het geheel goed.

Camera

De cameramodule van de Pixel 10 Pro Fold beschikt over drie lenzen: een 48 megapixel hoofdcamera, 10,5 megapixel groothoeklens en een 10,8 megapixel telelens. Die laatst maakt het mogelijk om 5x optisch te zoomen. Met deze specificaties is de camera dus wel anders dan bij de Pixel 10 Pro (XL). Hoewel dat ook Pro-modellen zijn, bieden die twee modellen een 50MP hoofdcamera en tweemaal een 48 megapixel lens. Op papier een groot verschil, maar hoe “Pro” is de camera van deze Pixel 10 Pro Fold?

Allereerst de camera-app; die is gebruiksvriendelijk en laat je snel je weg vinden. Den sluitertoets heeft een prominente plek in beeld, met daarnaast de optie om te schakelen naar de camera aan de voorzijde of andere camera’s op het toestel. Je kunt er namelijk ook voor kiezen om selfies te maken door het toestel open te klappen, en dus de hoge resolutie camera te gebruiken. De verschillende Pixel-tools zoals ‘Voeg mij toe’ en ‘Nachtzicht’ zijn snel op te roepen. In de Pixel 10 Pro XL review noemen we meer functies die je kunt gebruiken.

Google staat bekend om de hoge kwaliteit camera’s die het levert. De Pixel 10 Pro Fold is hierop geen uitzondering. De smartphone maakt mooie foto’s, al zijn deze minder verzadigd dan je bijvoorbeeld van Samsung-toestellen gewend bent. Waar de Samsung-camera’s kiezen voor meer verzadiging, is het bij de Pixel 10 Pro Fold natuurlijker en kan daarom wat minder sprankelend overkomen, maar is het wel realistischer. Dit merk je voornamelijk op wat meer bewolkte dagen.

Vanuit de camera-app kun je inzoomen, maximaal 5x. Dit zijn prima plaatjes, doordat het inzoomen optisch gebeurt. Niet optisch is de 2x zoom, en dat zie je terug in de kwaliteit. De 2x zoom zorgt met regelmaat voor niet volledig scherpe plaatjes en dat is jammer.

In de avonduren weet de telefoon ook prima foto’s te maken, al missen ze soms een beetje de wow-factor. De camera lijkt hier gevoeliger voor bewegingen, iets waar we de Pixel 10 Pro XL ook op betrapten, waardoor we soms stuiten op een wat bewogen beeld. Slecht is de camera echter niet, want er komen nog steeds mooie foto’s uit, al zien we wel bijvoorbeeld meer ruis bij de Fold.

Foto’s die we met de smartphone hebben gemaakt, kun je bekijken in het Pixel 10 Pro Fold fotoalbum.

Videocamera

Met de videocamera van de Google Pixel 10 Pro Fold, kun je met een maximale resolutie van 4K met 60fps filmen. Je kunt ook kiezen voor de Full-HD resolutie en dan desgewenst de 10-bits HDR ingeschakeld. Er zit zeker potentie in de videocamera, echter valt op dat bij 2x zoom hier de beelden niet scherp willen worden, en dat het toestel überhaupt met scherpstellen wat moeite heeft, zo is te zien aan het begin van deze video. Het lijkt toevallig bij het maken van de video-sample te zijn, want we hebben het probleem niet iedere keer gehad.

Prestaties en accuduur

De nieuwe Pixel 10-modellen zijn voorzien van de Tensor G5-chipset van Google zelf. Deze processor heeft zich al bewezen in onze andere review en levert prima werk af. We hebben de afgelopen weken geen vervelende haperingen of bugs ontdekt met het toestel. Voor het echt zware werk moet Google de concurrenten, zoals de Snapdragon 8 Elite van Qualcomm voorlaten. De telefoon wordt standaard geleverd met 16GB werkgeheugen en 256GB/512GB opslagruimte.

De AI-functies die we kennen van andere Pixel-toestellen, zijn ook aanwezig op dit toestel. Natuurlijk is er de sneltoets voor Gemini, maar zijn er door de regionale beperkingen niet alle AI-functies beschikbaar in ons land. Denk aan Magic Cue, Live Voice Translate en enkele andere opties. Dat is jammer, want daardoor zijn de telefoons ‘dommer’ dan in verschillende andere regio’s.

Batterij

De 5015 mAh grote accu van de Pixel 10 Pro Fold kun je sneller opladen dan ooit tevoren. De smartphone is namelijk voorzien van ondersteuning voor 30W snelladen. Het zijn nog niet de cijfers van de Chinese fabrikanten, maar er zit vooruitgang in! Je kunt de telefoon ook met 15W draadloos laden. Er is een magnetische ring aan de achterkant, die Pixelsnap wordt genoemd. Hierdoor kun je de smartphone ergens aan vast ‘plakken’. Dit systeem kan ook overweg met Apple’s MagSafe, dus die houders kun je ook hiervoor gebruiken.

Hoe zit het met het uithoudingsvermogen? In de afgelopen drie weken hebben we de Pixel 10 Pro Fold als daily-driver gebruikt. Geen enkele keer zaten we aan het einde van de dag met een lege batterij. De schermtijd en gebruiksduur op een acculading is van veel factoren afhankelijk. Waaronder of je veel het grote scherm gebruikt, dat vanzelfsprekend meer vraagt van de batterij. Daarbij kan je langer door wanneer je vooral met WiFi verbonden bent. Gebruik je het toestel vooral op het mobiele netwerk met vrij intensief gebruik met ook het grote scherm, dan noteren we doorgaans een screen-on-time van tussen de 4 en 5 uur, soms wat meer. Een prima score.

Updatebeleid

Het bekende updatebeleid van Google, geldt ook voor de Pixel 10 Pro Fold. Dit betekent dat de foldable voor een periode van zeven jaar wordt bijgehouden met updates. Dit gaat om zowel beveiligingsupdates als Android-updates. Daarbij verschijnt ieder kwartaal de Pixel Feature Drop vol nieuwe functies en verbeteringen.

Beoordeling

De Google Pixel 10 Pro Fold hebben we drie weken lang getest en dat is uitstekend bevallen. De batterijduur is prima, het toestel is voldoende snel en af en toe grijpen naar het grote scherm is erg prettig. We gebruikten het grote scherm vaker dan van tevoren gedacht. Wel is het jammer dat je maximaal twee apps naast elkaar kunt openen, in plaats van drie zoals bij de Galaxy Z Fold 7. Het toestel had dichtgeklapt wat dunner mogen zijn, maar heel storend was het niet. De telefoon is prettig met één hand te bedienen (mits je niet te kleine handen hebt) en dat is fijn.

De camera presteert doorgaans echt wel prima, maar kan nog her en der wel wat aandacht krijgen. Kun je daarmee leven, dan heb je aan de Pixel foldable een erg fijne smartphone, waar je zeker blij van gaat worden! Hoewel, je portemonnee wel wat minder, want de Pixel is verre van goedkoop. Heb je het grote scherm niet nodig, dan zouden we de Pixel 10 Pro (XL) aanraden.

De Pixel 10 Pro Fold is verkrijgbaar bij Belsimpel, Bol.com, KPN, Odido, Vodafone en MediaMarkt.