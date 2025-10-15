Google Pixel 10 Pro Fold explodeert na duurzaamheidstest

Een nieuwe video van JerryRigEverything eindigt anders dan hoe deze ooit is afgelopen. In een nieuwe video neemt Zack de Google Pixel 10 Pro Fold onder de loep. De nieuwe smartphone wordt mishandeld door de videomaker, waarna het toestel op het eind explodeert en in brand vliegt.

Einde verhaal voor Pixel 10 Pro Fold

De nieuwe Google Pixel 10 Pro Fold werd aangekondigd met de introductie van verschillende Pixel 10-toestellen. Zo publiceerde DroidApp de uitgebreide Pixel 10 Pro XL review, en waren we erg enthousiast over deze nieuwe smartphone van Google. Eerder deze maand verscheen ook de Google Pixel 10 Pro Fold op de markt. Die telefoon heeft ook een bezoek gebracht aan JerryRigEverything. De videomaker staat bekend om zijn video’s waarin de duurzaamheid van toestellen wordt getest. Echter gaat dit wel verder dan ‘normaal gebruik’.

Gekeken wordt onder andere hoe krasbestendig het beeldscherm is, en hoe snel een toestel buigt. Op dat laatste onderdeel laat de Pixel 10 Pro Fold veel punten liggen. Met flink wat mishandeling trekt het toestel het niet meer, en explodeert het toestel. Na de explosie komt er veel rook uit de telefoon. Zack geeft aan dat hij dit met jaren van video’s maken nog niet eerder heeft meegemaakt met een telefoon. Vermoedelijk boog niet alleen de telefoon tijdens de buigtest, maar ook de accu. De Pixel 10 Pro Fold beschikt over twee losse batterijen.

Overigens is het goed om te weten dat de videomaker op een onjuiste manier handelt. Door de giftige rook wordt aangeraden het toestel zo snel mogelijk buiten te krijgen. Uit instructies van de brandweer in Nederland wordt verder aangeraden om direct 112 te bellen en de ruimte waar de accubrand zich voordoet, te verlaten.