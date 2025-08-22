Google geeft Pixel 10-toestellen verplichte batterijbeperking

Google zal bij de Pixel 10-serie, net als bij voorgaande telefoonseries, een vinger in de pap houden wat betreft de batterij. Hiervoor is de Google Pixel 10-serie uitgerust met de Batterijstatusassistentie. Anders dan voorheen is deze assistent verplicht.

Verplichte batterijassistent op Pixel 10-serie

De nieuwe Google Pixel 10-serie werd in de afgelopen week aangekondigd door het bedrijf. Er is al het nodige geschreven over de vier nieuwe toestellen. Nu komt Android Authority met het nieuws dat Google een nieuwe Batterijstatusassistentie-functie heeft toegevoegd aan de modellen. Zowel de Pixel 10, als de andere modellen zoals de Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL en de Pixel 10 Pro Fold krijgen een functie die werkt met een batterijbeperking.

Google introduceerde deze functie als eerst met de Google Pixel 9a. De batterijassistentiefunctie heeft als doel om de levensduur van de batterij te stabiliseren. Dit gebeurt door de laadsnelheid en de maximale spanning van de batterij, geleidelijk te verlagen. Opvallend is dat Google hier al relatief heel snel mee start. Al bij ongeveer 200 laadcycli tot circa 1000 laadcycli. Volgens Google moeten nieuwere toestellen (vanaf de Pixel 8a) het ongeveer 1000 laadcycli uithouden, voordat de capaciteit terugloopt naar 80 procent. In de praktijk resulteert dit in een lagere laadsnelheid en een merkbaar kortere accuduur.

Alle lithium-ion batterijen slijten naarmate ze vaker worden opgeladen. Echter zorgt de batterijstatusassistent ervoor dat de capaciteit en prestaties extra teruglopen, bovenop de natuurlijke slijtage. Anders dan bij andere modellen, is dat Google deze optie verplicht inschakelt bij de Google Pixel 10-modellen. Voorheen kon je als gebruiker zelf kiezen of je de functie wilde gebruiken, nu is deze niet uit te zetten.

De aanpak van Google is opvallend. De high-end modellen van Samsung zouden 2000 laadcycli mee moeten gaan, voordat de batterijcapaciteit daalt tot 80 procent. Bij OnePlus en Oppo zit dit rond de 1600 laadcycli. Tevens beschikken steeds meer telefoons over een optie om deze op te laden tot 80 procent. Ook op die manier kan de slijtage minder hard gaan. Dat Google juist voor deze aanpak kiest, kan te maken hebben met de verschillende batterijproblemen die in het verleden hebben gespeeld. Zo kregen de Pixel 4a en 6a verplichte updates vanwege een plotseling slechte accuduur en kwam voor de Pixel 7a een vervangingsprogramma vanwege opzwellende accu’s.

