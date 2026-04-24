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    donderdag 30 juli
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    Motorola Razr 70 Ultra verschijnt in persfoto’s

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Motorola heeft voor volgende week een nieuwe aankondiging gepland staan. We zullen hier de nieuwe Razr-modellen gaan zien. De Motorola Razr 70 Ultra zien we nu op persfoto’s. Heeft de fabrikant grote veranderingen in petto met het nieuwe toestel?

    Motorola Razr 70 Ultra in persfoto’s

    Motorola werkt aan nieuwe foldables in de Razr-serie. De modelreeks krijgt het getal ’70’ mee, en in de afgelopen tijd kregen we al verschillende informatie te zien en te horen. Nu is het de beurt aan een volgend bericht dat rondgaat over de toestellen, specifiek over de Motorola Razr 70 Ultra. Dat toestel wordt uit de doeken gedaan door Evan Blass, die persfoto’s deelt van het nieuwe toestel.

    Qua ontwerp lijkt er niet veel te veranderen, in vergelijking met z’n voorganger, de Motorola Razr 60 Ultra. Zo zien we dubbele camera’s op het coverscherm en is het grote scherm weer voorzien van een selfiecamera. We zien twee kleuren die Motorola uit zou willen brengen. Dit is een paarse, met een vermoedelijke mix van kunstleer en textiel achterop. Ook de houtachtige textuur die we van het huidige model kennen, vindt zijn weg naar de Razr 70 Ultra. Een eerder lek onthulde de namen van de kleuren; Orient Blue Alcantara en Pantone Cacoa Wood.

    Naar verwachting krijgt het toestel een 5000 mAh batterij, wat groter is dan de huidige 4700 mAh. Het toestel zal naar alle waarschijnlijkheid nog steeds met 68W kunnen opladen. Verder wordt de Snapdragon 8 Elite Gen 5 chipset verwacht, samen met 16GB RAM en 512GB opslagruimte. Als er meer bekend is over de toestellen, houden we je uiteraard op de hoogte.

    Motorola Razr 60 Ultra productafbeelding
    Motorola Razr 60 Ultra
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    Prijzen vanaf: 749,00 euro
    Alle informatie
    Via X

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    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

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