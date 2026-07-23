Google geeft emoji 3D-make-over: komt later dit jaar

Op Wereld Emoji Dag heeft Google meer details gedeeld over de nieuwe Noto Emoji 3D. Alle 3977 emoji’s krijgen een vernieuwd driedimensionaal uiterlijk. De nieuwe stijl werd eerder al aangekondigd tijdens The Android Show in mei en verschijnt later dit jaar als eerste op Pixel-smartphones.

3D emoji

Volgens Google draait het nieuwe ontwerp niet om zo realistisch mogelijke afbeeldingen. De emoji’s moeten juist herkenbaar, speels en expressief blijven. Daarom krijgen ze wel meer diepte, maar zonder fotorealistisch te worden. Het bedrijf benadrukt dat illustratie belangrijker is dan anatomische perfectie. Zo hoeft een kangoeroe er niet precies uit te zien zoals in het echt, zolang de uitstraling maar vrolijk en herkenbaar blijft.

Voordat Google de nieuwe emoji’s ontwikkelde, voerde het uitgebreide gebruikersonderzoeken uit. Daarmee wilde het bedrijf voorkomen dat veranderingen de manier waarop mensen via emoji communiceren negatief zouden beïnvloeden.

Uit die onderzoeken kwamen een paar opvallende conclusies naar voren. Zo blijken gebruikers een duidelijke voorkeur te hebben voor dieren met een volledig lichaam, in plaats van alleen een hoofd. Ook bleek dat extra accessoires bij emoji de betekenis vaak minder duidelijk maken. Zelfs kleine aanpassingen, zoals het veranderen van de richting van een knipoog, kunnen volgens Google leiden tot verwarring of een heel andere interpretatie.

De ontwikkeling van de nieuwe emoji begon nog steeds met traditionele 2D-tekeningen. Daarna moesten ontwerpers bepalen hoe de figuren er als 3D-model uit zouden zien. Dat leverde verrassende vragen op, zoals hoe de achterkant van een lachend gezicht eruit moet zien: is het een platte vorm, een bal of iets anders?

Ook toegankelijkheid speelde een belangrijke rol tijdens het ontwerpproces. Google merkte dat emoji met de donkerste huidtinten in de donkere modus soms minder goed zichtbaar zijn. Daarom ontwikkelde het bedrijf een AI-tool die op pixelniveau controleert of het contrast voldoende is. Wanneer een emoji te weinig opvalt, doet de software suggesties die vervolgens door ontwerpers worden verwerkt.

De nieuwe Noto Emoji 3D verschijnen later dit jaar eerst op Pixel-toestellen en worden daarna geleidelijk uitgerold naar andere Google-producten. Daarnaast stelt Google alle 3D-modellen als open source beschikbaar in het OBJ-formaat, zodat ontwikkelaars en ontwerpers er ook zelf mee aan de slag kunnen. Daarmee zet Google een volgende stap in de verdere ontwikkeling van de bekende emoji, zonder het herkenbare karakter ervan uit het oog te verliezen.