    zondag 21 december
    Emoji’s op Pixel worden aangepast, zodat ze meer op de iPhone-versie lijken

    Stefan Hage

    Google voert veranderingen door in het ontwerp van de emoji’s op je Pixel-toestel. Het ontwerp wordt aangepast en komt daarmee meer overheen met die van de iPhone. Enkele emoticons zijn geüpdatet naar het nieuwe ontwerp.

    Bijgewerkte emoji op je Pixel

    Heb je een Pixel-telefoon, dan kun je stuiten op een nieuw design voor de emoji’s. In de afgelopen jaren zijn de ontwerpen van emoticons meermaals aangepast, nu is het tijd voor een volgende update voor de emoticons. Met de update naar Android 16 QPR3 Beta 1 zijn de bijgewerkte versies terug te vinden in Android. Deze update zal in maart volgend jaar breed beschikbaar komen.

    Pixel emoji 2026

    Boven: oud – Onder: nieuw

    Google werkt voor de volgende gezichten het ontwerp bij:

    • Het smeltende gezicht
    • Het uitademen
    • Misselijk gezicht
    • Koud gezicht
    • Huilend gezicht

    De verschillen zijn over het algemeen vrij klein. Bij het uitademende gezicht zien we een iets andere hoek, terwijl de huilende emoticon een kleinere mond krijgt. Het sneeuwlaagje van het koude gezicht, is bij de nieuwe versie verdwenen. Ook bij het smeltende poppetje, de wasbeer en de zaklamp zien we een bijgewerkte versie. Ook de zebra, vis, luidspreker, bacon en de voet zijn in een net wat ander jasje gestoken, zo schrijft Emojipedia.

    Emoji pixel 2026 2

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

