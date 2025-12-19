Emoji’s op Pixel worden aangepast, zodat ze meer op de iPhone-versie lijken

Google voert veranderingen door in het ontwerp van de emoji’s op je Pixel-toestel. Het ontwerp wordt aangepast en komt daarmee meer overheen met die van de iPhone. Enkele emoticons zijn geüpdatet naar het nieuwe ontwerp.

Bijgewerkte emoji op je Pixel

Heb je een Pixel-telefoon, dan kun je stuiten op een nieuw design voor de emoji’s. In de afgelopen jaren zijn de ontwerpen van emoticons meermaals aangepast, nu is het tijd voor een volgende update voor de emoticons. Met de update naar Android 16 QPR3 Beta 1 zijn de bijgewerkte versies terug te vinden in Android. Deze update zal in maart volgend jaar breed beschikbaar komen.

Boven: oud – Onder: nieuw

Google werkt voor de volgende gezichten het ontwerp bij:

Het smeltende gezicht

Het uitademen

Misselijk gezicht

Koud gezicht

Huilend gezicht

De verschillen zijn over het algemeen vrij klein. Bij het uitademende gezicht zien we een iets andere hoek, terwijl de huilende emoticon een kleinere mond krijgt. Het sneeuwlaagje van het koude gezicht, is bij de nieuwe versie verdwenen. Ook bij het smeltende poppetje, de wasbeer en de zaklamp zien we een bijgewerkte versie. Ook de zebra, vis, luidspreker, bacon en de voet zijn in een net wat ander jasje gestoken, zo schrijft Emojipedia.