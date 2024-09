Gboard toetsenbord krijgt update met verbeterd emoji-menu en meer

Gboard, de eigen toetsenbord-app van Google krijgt een update. Deze nieuwe versie een verbeterd emoji-menu. Daarbij kent de applicatie nog meer verbeteringen, vooral voor de gebruikers van vouwbare smartphones en tablets.

Gboard met verbeterd emoji-menu

Google heeft een update uitgerold voor Gboard, de populaire toetsenbord-app voor Android, met een nieuw ontworpen menu voor emoji’s en stickers. Deze aanpassing is vooral gericht op het verbeteren van de ervaring voor gebruikers van tablets en opvouwbare apparaten, die profiteren van het grotere schermformaat.

Emoji’s en stickers zijn een onmisbaar onderdeel geworden van hoe we communiceren. Het kiezen van de juiste emoji, GIF of sticker maakt gesprekken levendiger en persoonlijker. Google heeft dit goed begrepen met Gboard, dat bekendstaat om zijn eenvoudige bediening en zoekfuncties. Met de nieuwste update gaat Google een stap verder door het ontwerp van de emoji-kiezer te optimaliseren voor grotere schermen.

De nieuwe interface, die verschijnt in de bèta-versie 14.6.02 van Gboard, laat emoji’s, GIF’s en stickers nu aan de rechterkant van het scherm zien, terwijl de categorieën aan de linkerkant worden vermeld. Dit ontwerp zorgt voor een efficiëntere indeling, vooral op grotere schermen zoals tablets en opvouwbare toestellen, waar voorheen ruimte verloren ging.

De zoekbalk is in de update ook vergroot, wat het makkelijker maakt om specifieke emoji’s of GIF’s snel te vinden. Daarnaast kunnen nu meer GIF’s en stickers tegelijk worden getoond, wat vooral handig is op opvouwbare apparaten. Voor tabletgebruikers is er bovendien een extra balk toegevoegd aan de linkerkant van het scherm, waardoor de navigatie tussen emoji’s, stickers en GIF’s nog sneller verloopt.

Op dit moment is het een bètaversie waarin de wijzigingen zichtbaar zijn. Wanneer de definitieve update klaarstaat, is niet bekend.