FUTO Keyboard: een privacyvriendelijk toetsenbord

Een toetsenbord dat 100% offline werkt maar wel met alle handigheidjes van een online toetsenbord. FUTO Keyboard belooft het en wij installeerde de alfaversie om het toetsenbord uit te proberen.

FUTO Keyboard doet het anders

Hoewel dit toetsenbord nu nog vol op in de steigers staat kun je met de alfaversie er lekker op los typen. Zo belooft de website dat het toetsenbord “100% offline, 100% privé” is. Maar ook dat je voor het dicteren met je stem geen online verbinding nodig hebt.

Op dit moment kan je FUTO uit drie verschillende app-winkels installeren waaronder de Google Play Store. Voor de meeste gebruikers zal dit de gangbare route zijn, al kan je FUTO ook installeren via F-Droid en Obtainium.

Het typen in het FUTO toetsenbord voelt niet per definitie anders dan bijvoorbeeld een Gboard of een SwiftKey. Voor de Nederlandse taal moet je nog wel even handmatig het woordenboek downloaden en toevoegen aan de applicatie. Hiervoor heeft het toetsenbord zelf een handige pagina met daarop alle gangbare woordenboeken beschikbaar.

Nadat je een woordenboek hebt toegevoegd kan je met FUTO aan de slag. Het maakt dan niet uit of je gebruik maakt van de standaard invoer of werkt met “Swipe to Type”. Het toetsenbord beschikt verder over slimme autocorrectie en kan ook voorspellen wat je wilt typen op basis van je invoer zonder online AI model.

Om je toetsenbord een persoonlijke touch te geven kan je via de instellingen van het toetsenbord uit verschillende thema’s kiezen. Het maken van een eigen thema is op dit moment nog niet mogelijk.

Onze eerste indruk van FUTO is goed, het toevoegen van het woordenboek kan mogelijk nog wat makkelijker gemaakt worden voor het grotere publiek. Toch doet het toetsenbord wat je ervan mag verwachten. Hoewel FUTO dus nog in de kinderschoenen staat willen we je deze app niet onthouden en is het zeker een app om de komende tijd in de gaten te gaan houden.