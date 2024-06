Google Maps vervangt like-knop door reageren met emoji

Een opvallende verandering bij Google Maps. De kaartendienst test een nieuwe manier van reageren bij reviews. Je kunt niet langer meer alleen een like geven op een review, maar ook kiezen voor een ander soort emoji. Er is wel wat opvallends aan de hand met de functie.

Google Maps: reageren met emoji

Er zit een wijziging aan te komen in Google Maps, althans, daar lijkt het wel op. De kaartendienst laat je op dit moment een review liken, met nuttig, of niet nuttig. Nu voert Google testen uit waarbij gebruikers ook ervoor kunnen kiezen om een emoji te kiezen, in plaats van het bekende duimpje omhoog. Het is een functie die bij veel gebruikers niet zichtbaar is, zo blijkt uit een ronde door onze verschillende toestellen, maar toch hebben we hem op enkele toestellen werkbaar.

In plaats van enkel de duim omhoog, kan met deze feature gekozen worden uit één van de vijf emoji’s. Er is keuze uit een hartje, twee handen die tegen elkaar zijn gedrukt in de vorm van ‘dankjewel’, het vuur, een smiley met de tong uit de mond en een ontploffend hoofd.

Emoticons zien we op steeds meer plekken terug in Google Maps. Zo kun je deze al terugvinden als ’trefwoord’ bij je eigen reviews. Tegenwoordig maak je ook lijsten met emoji aan, waarmee je deze razendsnel terug kunt vinden op de kaart.

Bij ons zien we hem enkel nog op Apple iOS apparaten, zoals de iPhone 15 Pro Max. Op Android zijn we deze vervanging van de like-knop nog niet tegengekomen. Na wat research wordt duidelijk dat her en der gebruikers hem wel eens in het verleden zijn tegengekomen, maar van een grootschalige uitrol lijkt nog geen sprake, al kan het zomaar zijn dat nu het startschot is gegeven. Heb jij inmiddels de mogelijkheid bij reviews in Google Maps, om te reageren met een emoji, dan horen we het graag van je, en op welk toestel. Laat hiervoor een reactie achter onder dit bericht.