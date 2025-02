Google Maps laat je vanaf nu navigatie-icoon uitgebreid personaliseren

Google Maps brengt een nieuwe update naar Android en iOS. Met de nieuwste update kun je aan de slag met het personaliseren van het navigatie-icoon. Eerder werden al nieuwe opties toegevoegd, nu kun je nog meer aanpassen.

Navigatie-icoontje in Google Maps aanpassen

Google heeft een server-side update uitgerold voor de applicatie van Google Maps. De navigatie-app geeft je de mogelijkheid om zelf het navigatie-icoontje aan te passen. Hierbij gaat het verder dan de opties die eerder werden aangeboden in de applicatie. De applicatie biedt namelijk al de mogelijkheid om zelf een autootje te kiezen. Nu kun je kiezen uit meer voertuigiconen.

Je kunt op de navigatiepijl tikken, of bij het navigeren het venster uitschuiven. Vervolgens kun je kiezen uit voertuigicoon. Daar kun je een ander model kiezen, waarbij er nu vijf zijn toegevoegd. Ze net wat moderner en strakker vormgegeven dan de andere icoontjes die je al kon gebruiken. Daarbij is nieuw dat je de kleur aan kunt passen. In totaal is er keuze uit acht kleuren; wit, zwart, asgrijs, rood, blauw, geel, groen en paars.

De functionaliteit is beschikbaar voor zowel Android als voor iOS. De nieuwe functies worden aan de kant van de server geactiveerd. Je hoeft dus geen losse update te downloaden uit de Google Play Store.