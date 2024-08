Google Maps krijgt nieuwe pin: andere stijl en kleuren (foto’s)

De pinnetjes in Google Maps zien er vanaf nu anders uit. Via een server-side update worden zowel de mobiele apps van Google Maps als de webversie bijgewerkt met de nieuwe stijl.

Andere stijl voor pin in Google Maps

Met de pinnetjes in Google Maps zie je direct waar welke plek zich bevindt op de kaart. Een supermarkt, de tandarts, dierentuin, bezienswaardigheid, hotel of een restaurant; ze worden allemaal aangeduid met een pin. Erg handig, en sinds jaar en dag zien ze er al hetzelfde uit. Tot nu. Google heeft een nieuwe stijl doorgevoerd in de pin van Google Maps.

Wat opvalt is dat sommige kleuren licht zijn aangepast. De grootste verandering vind je in de pins zelf terug. De pin heeft niet meer een uitgestrekte punt, maar is subtieler. Hiermee moet de kaart rustiger ogen, zo moet de gedachten zijn van Google. De eigen opgeslagen locaties waren al rond aangeduid, dat is niet veranderd. Wist je dat je heel handig locaties op kunt slaan met een emoji?

Google rolt de nieuwe weergave vanaf nu uit naar iedereen via een server-side update. Hiermee kan het even duren totdat iedereen de wijziging terugziet in de app.