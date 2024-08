Google Maps komt met offline kaarten naar Wear OS

Met het aankondigen van de Pixel Watch 3 komt ook een handige functie naar Google Maps op Wear OS. Zo zou de uitrol van offline kaarten in Google Maps zijn gestart.

Offline kaarten voor Wear OS

Volgens 9to5Google is versie 11.140.0701.W voorzien van de offline kaarten functie. Maar men geeft wel aan dat zij aangemeld zijn voor de Google Maps beta versies. Na het updaten van de app zie je een melding over hoe offline maps op je telefoon naar je smartwatch worden verzonden. Verder worden kaarten automatisch gesynchroniseerd wanneer je je smartwatch op de lader hebt aangesloten en deze verbonden is met een Wi-Fi netwerk.

In het instellingen menu van Maps op het horloge zie je verder de gebruikte opslagruimte en welke gebieden er zijn opgeslagen. Onduidelijk is of elk Wear OS apparaat van de functionaliteit gebruik kan maken. Maar het is een welkome update voor Wear OS gebruikers zodat zij ook zonder dataconnectie kunnen navigeren.