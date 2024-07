Google Maps voor Android krijgt nieuwe interface met verbeterde kaarten

Open je Google Maps op je Android-toestel, dan kan het zomaar zijn dat het er allemaal wat anders uitziet. In de applicatie zijn wijzigingen doorgevoerd in het ontwerp, waarbij de kaarten en vormen wat zijn aangepast. Het geheel moet ervoor zorgen dat het er allemaal wat frisser uitziet.

Nieuwe kaarten in Google Maps

De interface van Google Maps op Android is onder handen genomen. Het herontwerp zorgt ervoor dat het er allemaal net weer wat frisser uitziet op je smartphone of tablet. Een nieuwe server-side update is doorgevoerd, waarbij gebruikers een vernieuwd design krijgen te zien. We zien het voornamelijk terug bij de kaarten, welke meer afgeronde vormen hebben gekregen. De hoeken van de kaarten waren altijd wel wat afgerond, maar nu dus duidelijk meer.

Wat verder opvalt is het kruisje bovenin beeld als je de kaart helemaal uitveegt. Je kunt deze dan terugswipen, maar je kunt hem ook sluiten met het kruisje. Google Maps heeft verder ook verbeteringen doorgevoerd in de planner. Onder andere het kiezen tussen de manier van vervoer is aangepast, net als de weergave van de route zelf. Google zal je bijvoorbeeld ook aanmoedigen om een rit niet met de auto te maken, maar bijvoorbeeld met het openbaar vervoer.

De nieuwe interface voor Google Maps wordt vanaf nu uitgerold naar iedere Android-gebruiker.