Google stopt gedeeltelijk met handige Google Maps Tijdlijn

Google trekt wederom (gedeeltelijk) de stekker uit een fijne dienst. Deze keer is de Google Maps tijdlijn het haasje. Het bedrijf stopt met de browserversie van de applicatie. De dienst die eerder nog ‘Locatiegeschiedenis’ werd genoemd, zal enkel nog maar op de telefoon te gebruiken zijn. En ook daar gaan veranderingen voor gelden.

Google Maps tijdlijn niet meer in je browser

Google Maps zit vol handige functies. Eén daarvan is de Google Maps tijdlijn. In een eerder artikel hebben we hier nog uitgebreid over geschreven in een handige tip. Zo leggen we precies uit hoe je de handige Google Maps tijdlijn gebruikt. Toch gaat er nu wat veranderen. Binnenkort is het niet meer mogelijk om je locatiegeschiedenis te bekijken in de browser. Bij sommige gebruikers is de webpagina al op zwart gegaan, zo blijkt uit berichten. Google zou al begonnen zijn met het informeren van gebruikers via een e-mail.

De reden dat het bedrijf stopt met de browserversie, heeft ermee te maken dat Google hier wijzigingen in heeft doorgevoerd. Zo wordt de locatiegeschiedenis volgens Google niet langer meer in de cloud opgeslagen, maar gebeurt dit voortaan op het toestel zelf. Dit betekent ook dat wanneer je op je tablet de tijdlijn wilt bekijken, dit niet gaat lukken als je je locatie bijhoudt via de Google Maps app op je smartphone.

Google Maps laat weten dat de dienst voortaan ook de standaardtijd dat een tijdlijn opgeslagen wordt, verkort wordt van 18 maanden naar 3 maanden. Dit zou de privacy van gebruikers moeten verbeteren. Overigens is het voor gebruikers mogelijk om aan te geven dat de data bewaard wordt totdat je dit zelf verwijderd.