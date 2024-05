Google Maps geeft betere straat-informatie en sneller laadpaal zoeken

Een aantal fijne verbeteringen worden uitgerold naar de app van Google Maps. Voortaan geeft de kaartendienst je betere informatie over een straat. Een andere verbetering is het snel zoeken naar een laadpaal; handig voor de EV-rijder.

Google Maps met betere straat-informatie

Een fijne verbetering is aanstaande voor Google Maps. Een server-side update zorgt ervoor dat gebruikers betere informatie krijgen over de straat. Wanneer je in de kaartendienst zoekt op een straatnaam, wordt met een blauwe lijn precies gemarkeerd waar de straat loopt. Op deze manier krijg je een beter overzicht van hoe lang de straat is. Eerder werd de straat enkel op één plek aangegeven met een marker.

Een andere verbetering die in Google Maps te vinden is, is ontdekt door de Duitse collega’s van SmartDroid. Het gaat om een wijziging waarbij de EV-rijder snel kan zoeken naar een laadpaal. Dit is een filter, welke je onder de zoekbalk terug kunt vinden in de applicatie. Standaard zie je hier benzinestations. Echter, wanneer je in de voertuiginstellingen van Google Maps aangeeft dat je een elektrische auto hebt, wordt het filter ‘oplaadstations’ getoond. De wijzigingen worden in de komende tijd uitgerold naar alle gebruikers, zowel op iOS als op Android.

