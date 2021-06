11 beste EV apps voor de bezitter van een elektrische auto

De elektrische auto is helemaal hip. Ze zijn er in alle soorten en maten. Van een Tesla tot aan een Polestar en van een Hyundai tot aan een Volkswagen. Hoewel het veel voordelen kent, zijn er ook enkele aandachtspunten voor het rijden van een elektrische auto. Daar kunnen gelukkig verschillende apps bij helpen. DroidApp zet de 11 beste EV apps voor je elektrische auto op een rijtje.

EV apps

Elektrisch rijden wordt steeds verder doorontwikkeld en veel fabrikanten hebben inmiddels één of meerdere (gedeeltelijk) elektrische modellen. Bij het plannen van een dagje weg, een vakantie, of een ‘gewone’ rit kan het handig zijn om je vooraf te verdiepen in de plekken waar je kunt laden. En is dat dan snelladen, 3-fasen laden… allemaal vragen waar je van tevoren wel bij stil moet staan. DroidApp zet 11 apps op een rijtje waarmee het leven van een bezitter van een elektrische auto weer een stukje beter moet worden.

ABRP: A Better Routeplanner

Het plannen van je route kan natuurlijk met apps als Google Maps. Deze applicatie houdt echter geen rekening met het feit dat je je elektrische auto om de zoveel kilometer moet opladen. Gelukkig is daar dan de app ‘ABRP’, wat staat voor A Better Routeplanner. Een ideale navigatie-app voor de elektrische auto. Deze is namelijk hiervoor geoptimaliseerd. Je selecteert een voertuig, en kunt aangeven hoe vol je accu nu zit. Met het plannen van je route wordt een zo optimaal mogelijke route gepland, inclusief tussenstops bij de laadpalen. Alles over deze app kun je lezen in ons artikel over A Better Routeplanner.

PlugShare

De app PlugShare omschrijft zichzelf als de grootste community van EV-bestuurders. Het geeft informatie over meer dan 300.000 laadpalen in Noord-Amerika en Europa, maar ook in verschillende andere delen van de wereld. Ingelogd krijg je extra mogelijkheden zoals oplaadpunten filteren die passen bij je auto, je trips plannen en je ervaringen delen met de community. De app is overzichtelijk en werkt gebruiksvriendelijk. Daarbij kun je via de PlugShare app inchecken om te laten weten dat je aan het opladen bent, of aan het wachten bent op een vrije plaats. Je kunt anderen ook laten weten dat er een storing is, iets niet werkt of een andere reactie achterlaten.

Chargemap

Zoals de naam van de app ‘Chargemap’ al doet vermoeden, kun je met deze applicatie een kaart bekijken met de laadstations. Niet alleen in Nederland en België, maar over vrijwel de hele wereld. Handig daarbij zijn de filters, waarmee je kunt filteren op bijvoorbeeld het laadvermogen, het type connector en alleen oplaadpunten langs autowegen, gratis oplaadpalen of degenen die 24/7 open zijn. Je ziet middels de icoontjes direct de laadsnelheid en de staat van de oplader. Eenmaal ingelogd krijg je de actuele tarieven te zien. Je kunt met Chargemap ook zien welke laadpalen er langs je route staan.

Chargeprice

Er kunnen grote verschillen zitten in de prijs van een laadpaal. Vergelijken van de tarieven kan daarom zeker geen kwaad. In de applicatie stel je in welke auto je hebt. Je kunt bij iedere laadpaal aangeven op welke tijd je begint met laden. Je kunt bij de instellingen ook aangeven over welke laadpas of laadpassen je beschikt. Dan wordt daarbij rekening gehouden met het tarief. De tarieven van de verschillende aanbieders bij een laadpaal wordt in de Chargeprice app getoond.

Nextcharge oplaadpunten

De applicatie Nextcharge Oplaadpunten is ook een bekende applicatie voor het vinden van een laadpaal in je eigen omgeving. Deze applicatie toont wereldwijd de verschillende laadpalen. Bij iedere paal zie je ook aanvullende informatie. Denk aan de prijs en de beschikbare aansluitingen. App-gebruikers kunnen de laadpaal ook beoordelen en, indien beschikbaar, foto’s van de locatie bekijken. Indien de informatie beschikbaar is, wordt ook getoond of een laadpaal bezet is. Verder kun je er naartoe navigeren en bij de zoekfunctie filteren op passende laadpalen.

Sygic

Sygic biedt in haar navigatie-app sinds enige tijd ondersteuning aan voor elektrische auto’s. Bij het eerste gebruik kies je een offline kaart om te downloaden. In het zijmenu kun je schakelen naar de EV Modus en kun je op zoek gaan naar de laadpalen op de kaart. Voor ieder land moet je eerst de kaart downloaden. Heb je de EV Modus geactiveerd, dan houdt de navigatie-app bij het navigeren rekening met laadpalen, waarbij onderweg ook de laadstations getoond worden. De routebegeleiding met betrekking tot elektrische auto’s is niet zo uitgebreid als bij ‘A Better Routeplanner’.

EV Charging by NewMotion en Shell Recharge

De app ‘EV Charging by NewMotion’ is alleen bedoeld voor de bezitters van een laadpas van NewMotion. Verpsreid over heel Europa en ook enkele landen daarbuiten kun je deze app gebruiken voor het zoeken en navigeren naar beschikbare laadpunten. Ook kun je direct een laadsessie starten of stoppen met de app, wanneer de laadpaal dit ondersteunt. Je kunt filteren op de soort laadpalen en een melding als je favoriete laadpaal vrijkomt. De Shell Recharge app is vergelijkbaar, maar dan specifiek voor de Shell Recharge laadpunten.

ChargeFinder

De naam van de app ‘ChargeFinder’ onthult eigenlijk al wat je ermee kunt doen. Met deze applicatie kun je een route uitstippelen en vervolgens de verschillende laadpalen op de route opzoeken. Je kunt hiervoor terecht door heel Europa. Indien de informatie beschikbaar is, krijg je ook te zien hoeveel laadpalen er beschikbaar of bezet zijn, samen met de aansluiting. Bij ieder resultaat zie je ook welke nuttige plaatsen er in de buurt zijn; zoals een hotel, restaurant of supermarkt.

FastNed

In Nederland is aanbieder FastNed een bekende aanbieder voor snelle laadpalen. Je vindt ze voornamelijk langs de snelweg en ook buiten Nederland zijn er enkele locaties. De locaties van deze plekken vind je allemaal terug in de FastNed app. Eventueel kun je routes plannen via de laders van FastNed en een laadsessie starten met één klik. Ook de beschikbaarheid van de autoladers zijn aanwezig in de app. Uiteraard houdt deze applicatie alleen rekening met de laadpalen van FastNed zelf.

Tesla

Tesla heeft een groot aandeel in de elektrische auto. Ben je in het bezit van een Tesla, dan mag de Tesla app niet op je smartphone ontbreken. Met deze applicatie kunnen gebruikers altijd communiceren met hun auto en hun Powerwall. Je ziet live de oplaadvoortgang, een adres verzenden, de auto vergrendelen of juist ontgrendelen en andere opties aanpassen van je Tesla. Uiteraard is het ook mogelijk om SuperChargers in de buurt te vinden. Deze laadpalen zijn speciaal voor Tesla’s.

Gebruik jij een andere applicatie voor je elektrische auto, en staat deze niet in het lijstje? Laat hieronder je reactie achter!