Goedkoop tanken: 5 apps om te besparen op brandstofkosten

Een bezoek aan een tankstation zal voor menig automobilist het minst leuke aan autorijden zijn. Dat was het al niet, maar met de huidige brandstofprijzen al helemaal niet. DroidApp helpt je; deze vijf applicaties helpen je met het besparen aan de pomp.

Goedkoop tanken apps

Wil je goedkoop tanken? Dat kan nog weleens een uitdaging worden in Nederland. De prijs voor een liter benzine of diesel breekt record na record. Wil je besparen op brandstofkosten en weten waar en hoe je goedkoop kunt tanken? Dan kan het zeker lonen om af te wijken van je ‘favoriete’ tankstation waar je normaal komt. In plaats van ’thuis’ te tanken, zit er misschien wel een veel goedkoper pompstation richting je werk, of kun je met een kleine omweg flink wat geld besparen. Er zijn niet alleen apps om benzineprijzen te vergelijken, maar ook om gelijk met korting te tanken. Die zetten we hier op een rijtje.

ANWB Onderweg

De ANWB Onderweg app is een uitgebreide applicatie voor eigenlijk iedere automobilist. Je hebt met de app inzicht in parkeerplaatsen, de prijzen ervan en ook de parkeergarages vind je in de toepassing terug. In dit artikel lichten we natuurlijk de mogelijkheden toe rondom het tanken. Onderin beeld heb je namelijk de optie ‘Tank & Laad’. Op de kaart vind je een overzicht met de tankstations (en indien ingeschakeld ook de laadpunten). Bij deze tankstation zie je direct ook de prijs per liter. Je kunt zelf instellen of je de literprijs van Euro95, Euro98, LPG, diesel of iets anders wilt zien. De hoogte van de prijs wordt ook gelijk zichtbaar middels kleuren.

DirectLease Tankservice

Een andere handige applicatie om de brandstofprijzen mee te checken is de app DirectLease Tankservice. De applicatie is voor iedereen beschikbaar en te gebruiken. Op de redactie is het een veelgebruikte app. Op de kaart zie je direct de gekleurde markers die direct het prijsniveau van de literprijs aanduiden. Hoe groener/blauwer, hoe goedkoper. Tik je op een pompstation, dan krijg je ook informatie over de aanwezige voorzieningen zoals een wasstraat, 24 uur open, onbemand of andere informatie. Niet alleen in Nederland werkt deze app, ook tankstations in België worden in DirectLease Tankservice getoond. Ook de straatnaam, het telefoonnummer en openingstijden zijn terug te vinden in de app.

1-2-3 Tanken

Woon je dichtbij de Duitse grens, of staat een dagtrip naar Duitsland op de planning? Download dan nog even de 1-2-3 Tanken app. Deze applicatie hebben we eerder al eens besproken op DroidApp en toont alle actuele brandstofprijzen in Duitsland. Je kiest de soort brandstof en ziet op de kaart precies de locaties waar je terecht kunt. Aangezien de brandstofprijzen door heel Duitsland gedurende dag fluctueren, kan het zijn dat de app er soms net wat naast zit, maar mijn ervaring is dat de prijzen doorgaans goed kloppen. Je kunt direct navigeren naar het benzinestation, hem toevoegen als favoriet en als betalend lid kun je nauwkeurig de prijshistorie raadplegen.

Google Maps

Is Google Maps handig voor de brandstofprijzen? In Nederland niet, maar in onder andere België, Duitsland, Zweden en verschillende andere landen, worden de literprijzen getoond in de kaartendienst. De prijzen worden afgerond op twee cijfers achter de komma en de functie is sinds een jaar beschikbaar. Veel mogelijkheden biedt Google Maps daarin niet. Gewoon een tankstation aantikken en je ziet de prijs van enkele aangeboden brandstoffen. Prijzen van premium brandstoffen ontbreken.

Tamoil

Met de applicatie van tankstation Tamoil kun je sparen voor extra korting aan de pomp. Na het installeren, log je in met het Tamoil account dat je hebt aangemaakt. De eerste twee tankbeurten krijg je 5 eurocent korting per liter en dat is in ieder geval al leuk meegenomen. Vervolgens krijg je elke volgende tankbeurt 1 eurocent korting per liter. Wanneer je 350 liter hebt getankt, krijg je op de volgende tankbeurt weer 5 eurocent korting per liter. De werking is simpel. Sta je bij het tankstation, dan geef je eerst in de app aan dat je bij het desbetreffende station gaat tanken, vul je het pompnummer in, en wordt de korting automatisch verrekend.

Bonustip

Wil je nog meer grip op je brandstofverbruik en de kosten ervan? Dan kan het lonen om een handige applicatie hiervoor te downloaden. Ik ben fervent gebruiker van Fuelio, een applicatie waarmee je nauwkeurig je brandstofverbruik en autokosten bij kunt houden. Een andere tip die we met je kunnen delen; met de United Consumers tankkaart die je kunt aanvragen, krijg je bij alle deelnemende tankstations korting op je tankbeurt, zonder dat het jou zelf geld kost. Dit kan bij meer dan 600 tankstations in Nederland.