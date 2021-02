Exclusief: Google Maps rolt brandstofprijzen uit in Europa

In alle stilte heeft Google Maps een nieuwe functie klaargezet voor de Europese gebruikers. De brandstofprijzen van verschillende tankstations worden vanaf nu getoond in de app.

Benzineprijs in Google Maps

Al sinds lange tijd vind je in de Verenigde Staten de prijs van je benzine, diesel of gas terug in Google Maps, en nu toont ook Google Maps in Europa deze handige toevoeging. DroidApp stuitte vanmorgen op deze nieuwe functie. En dus vertellen we je er graag meer over.

Ben je op zoek naar een tankstation, dan kun je hiervoor al langer Google Maps gebruiken. Wat echter niet mogelijk was, was om de (actuele) brandstofprijzen op te vragen. Dit werkte alleen in Amerika en daar is het al lange tijd het geval. Nu zien we dus ook de functie in verschillende Europese landen. Het is bij veel tankstations beschikbaar, maar niet bij iedere pomp. Ook blijkt uit onze check dat het niet in ieder Europees land beschikbaar is. Zo zien we de brandstofprijzen vooralsnog terug in de landen België, Duitsland, Zweden, Luxemburg, Oostenrijk en Spanje. In andere Europese landen lijkt de functie nog niet aanwezig te zijn, dus ook in Nederland nog niet. Het is goed mogelijk dat landen als Nederland binnenkort wel de brandstofprijzen in Google Maps tonen.

Hoe werkt de functie precies? Het is eigenlijk heel eenvoudig. Wanneer je zoekt op ‘tankstation’ in Google Maps, worden de locaties getoond waar een tankstation gevestigd is. Op de kaart zie je, indien de prijs per liter beschikbaar is, direct de literprijs staan. Ook zie je hem terug in de kaart onderin beeld. Bij het openen van de locatie zie je de prijzen van de brandstoffen die aangeboden worden. Het is niet helemaal duidelijk om de hoeveel tijd de brandstofprijs wordt bijgewerkt of dat dit realtime gebeurt. Het is als gebruiker niet mogelijk om een wijziging door te voeren, mocht de prijs niet kloppen. De prijzen worden, logischerwijs, getoond in de lokale munteenheid.

De vertoning van de brandstofprijzen in Google Maps lijkt nu live te gaan voor iedereen, maar werkt het zoals gezegd niet in alle landen. Het is in ieder geval een stap in de goede richting.