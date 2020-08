Google Maps: 28 handige tips om alles uit de kaarten-app te halen

Google Maps is een enorm handige applicatie voor het vinden van een locatie, of het plannen van je route. Uiteraard kan je er ook goed mee navigeren en kan je de verkeersinformatie opvragen. Google Maps heeft echter veel meer te bieden (en ook verborgen functies). Wij zetten 28 Google Maps tips voor je op een rij.

Google Maps tips

Als je in het bezit bent van een smartphone heb je ongetwijfeld weleens gebruik gemaakt van Google Maps. Niet alleen kan je hiermee vinden waar de kapper, snackbar of een tankstation in de buurt is, ook kan je kijken of het druk is op je route en de navigatie starten. Google Maps zit boordevol opties en mogelijkheden. Met deze 28 handige Google Maps tips haal je alles uit Google Maps.

Offline gebieden downloaden

Eén van de handige functies in Google Maps is de mogelijkheid om een gebied te downloaden en op te slaan op het geheugen van je telefoon. Hiermee worden voorzieningen, wegen, straten en andere details en gegevens uit de geselecteerde regio opgeslagen. Let er wel op dat de offline kaarten maximaal 30 dagen bewaard worden, daarna worden ze verwijderd tenzij je de kaart bijwerkt en dus opnieuw opslaat. Offline kaarten kunnen altijd benaderd worden zonder internetverbinding, maar voor navigatie werken ze alleen met de auto. Je kunt offline kaarten in Google Maps niet voor fietsnavigatie, OV of voetganger gebruiken.

In het overzicht met offline gebieden zie je de kaarten die je nu hebt opgeslagen, en wanneer ze verlopen. Mocht je een kaart langer willen gebruiken, dan klik je op de desbetreffende offline kaart. Hier kan je hem verwijderen of updaten. Wanneer je op updaten drukt, kan je hem weer voor 30 dagen gebruiken.

Hoe download je kaarten in Google Maps?

We leggen je hier stap voor stap uit hoe je kaarten kunt downloaden via Google Maps voor offline gebruik. In het voorbeeld nemen we de stad Kopenhagen, Denemarken.

Zoek in de zoekbalk naar Kopenhagen

Druk op ‘Downloaden’

Zoom met twee vingers in of uit en verplaats het kader naar welk gebied je wilt downloaden

Vervolgens zie je hoeveel ruimte de kaart nodig heeft

Heb je het gewenste resultaat? Dan druk je op downloaden

Geef de kaart een naam en druk vervolgens op opslaan

De kaart wordt gedownload

Je hebt in Google Maps eenvoudig toegang tot je gedownloade offline kaarten. Deze vind je terug door bovenin beeld op je profielfoto te tikken, in de zoekbalk. Vervolgens kies je daar ‘offline kaarten’, waar je ze kunt beheren.

Zoomen met één vinger

In- en uitzoomen in Google Maps kan door twee vingers samen te knijpen of te spreiden. Echter is het in de app van Google Maps ook mogelijk om met één vinger snel in- of uit te zoomen. Tik twee keer achter elkaar met je vinger op de kaart. Houd na de tweede tik je vinger ingedrukt op de kaart. Vervolgens zoom je in door je vinger naar boven te vegen, en zoom je uit door je vinger naar beneden te vegen.

Widget / snelkoppeling

Je kunt met Google Maps nog sneller navigeren door een snelkoppeling als widget toe te voegen aan je startscherm. Bij het overzicht met widgets kan je kiezen uit verschillende widgets; ‘Automodus’ en ‘Routebeschrijving’. Met de automodus kan je direct een bestemming invoeren en dat scheelt weer het doorlopen van een aantal stappen. Daarnaast is het mogelijk om een widget/snelkoppeling aan te maken voor de locatie van een vriend of de verkeersdrukte.

Met routebeschrijving kan je van tevoren een route instellen die je direct met de snelkoppeling kunt openen. Denk aan een route naar huis, naar het werk of een andere plaats waar je met regelmaat heen moet. Je hoeft alleen maar op die snelkoppeling te drukken en Google Maps laat je de route direct zien. Je kunt meerdere Routebeschrijving widgets aanmaken en op je homescreen plaatsen.

Verkeersinformatie

Google Maps verzamelt op verschillende manieren informatie over de drukte op de weg. Door de manier van Google is de verkeersinformatie vrij nauwkeurig en hier kan je je route op aanpassen. Bij het plannen van een route krijg je al direct te zien of een route aan- of afgeraden wordt in verband met de verkeersdrukte. Echter kan je zelf ook in de kaart de verkeersinformatie opvragen. Tik hiervoor in het menu de optie ‘verkeer’ aan. Vervolgens worden de wegen voorzien van een extra laag. Groen geeft aan dat er niet of nauwelijks verkeershinder is. Oranje is enig oponthoud, rood is dat er met erg lage snelheid wordt gereden. Hoe roder de kleur, hoe lager de snelheid is.

Beoordelingen geven

Je kunt beoordelingen geven bij vrijwel iedere accommodatie. Behalve bij bepaalde plaatsen zoals een treinstation. Daarnaast kan je met je beoordeling ook punten verdienen als je je hebt aangemeld als Local Guide, ofwel Lokale Gids. Dat kan via deze link. Door foto’s toe te voegen, recensies achter te laten en Google te helpen met je bijdrage aan Maps, kan je punten verdienen. Naarmate je niveaus stijgt krijg je bijvoorbeeld gratis Google Drive opslagruimte en kan je eerder toegang krijgen tot bepaalde Google-diensten. Een beoordeling of review achterlaten in Google Maps kan door naar de desbetreffende locatie te zoeken.

Foto’s toevoegen

Door foto’s toe te voegen krijgen anderen een beter beeld van een locatie of plaats. Door naar een locatie te zoeken in Google Maps kan je de desbetreffende plaats naar beneden scrollen. Bij de foto’s kun je op het cameraatje klikken, met het plusje. Vervolgens krijg je een overzicht met de meest recent opgeslagen afbeeldingen op je toestel. Ook kan je met ‘map wijzigen’ een map op je smartphone of tablet selecteren waaruit je een foto wilt kiezen, of kan je de camera openen om een nieuwe foto te maken.

Mijn plaatsen

Onderin beeld vind je in de navigatiebalk, bij ‘Opgeslagen’ de optie ‘Mijn plaatsen’. Hier vind je alle locaties waar je een sterretje bij hebt geplaatst. Bijvoorbeeld omdat je die wilt bezoeken bij een (volgende) vakantie, omdat je vaak naar die plek toe moet, of omdat dit om een andere reden een plaats is waartoe je snel toegang wilt. Ook labels zoals thuislocatie, werklocatie en personen uit je contactenlijst vind je in dit overzicht terug. Reserveringen voor vluchten en hotels zijn er ook te vinden, net als plekken die je volgt.

Gemaakte kaarten in My Maps

De app Google My Maps is een applicatie om zelf kaarten te maken met bijvoorbeeld routes of plaatsen. Deze kaart kan je eventueel delen maar je kunt hem ook voor jezelf houden. De functie is handig voor als je op vakantie gaat naar een stad en verschillende plaatsen daar wilt bezoeken. Die kun je met de app dan gemakkelijk markeren. Je vindt het onderdeel ‘Kaarten’ via het menu en dan ‘Mijn Plaatsen’. De gemaakte kaarten kan je dan gewoon in Google Maps bekijken.

Tijdlijn

De Timeline functie in Google Maps is een erg prettige toevoeging, vind ik persoonlijk. In het menu vind je ‘Mijn Tijdlijn’ terug als functie. Wanneer deze optie is ingeschakeld krijg je een overzicht te zien van waar je wanneer bent geweest. Eventueel kan je een plaats verwijderen, bewerken met het goede adres of openen op de kaart. Bij iedere dag kan je desgewenst nog een titel en opmerking toevoegen. Ook is het mogelijk om handmatig een locatie toe te voegen, mocht Google Maps deze gemist hebben. Geeft de tijdlijn aan dat je met de auto was, maar zat je in de trein van plaats A naar plaats B? Dan kan je dit aanpassen. Via het kalender-icoontje kan je ook naar een specifieke dag navigeren om te kijken waar je die dag was. Niet alleen erg leuk, het kan ook nog eens erg handig zijn. Lees hier hoe je de timeline kunt uitschakelen.

Via-locatie navigatie

Onderweg voor een dagje weg, maar eerst nog wat mensen ophalen? Geen probleem. Toets in Google Maps als eerst de bestemming in waar je als eerste heen wilt. Vervolgens start je de navigatie en druk je rechtsbovenin op de drie puntjes. Daar selecteer je ‘Tussenstop toevoegen’. De plaats waar je daarna heen wilt, kies je op de kaart of voer je in. Door op de drie liggende streepjes te drukken, ingedrukt te houden en naar boven of onder te vegen kan je de volgorde van de plaatsen aanpassen.

Zoeken langs route

Wanneer je de navigatie hebt gestart, kan je zoeken naar bepaalde voorzieningen langs de route. Door op het vergrootglas te drukken, rechtsboven in beeld, kan je zoeken langs je route. Denk aan tankstations, restaurants, supermarkten en cafés. Door nogmaals hier op het vergrootglas te drukken kan je ook handmatig zoeken naar iets langs je route. Vervolgens krijg je de resultaten en kan dit resultaat meegenomen worden in de route. Overigens hoef je niet alleen te kiezen uit de vooringestelde zoekopdrachten, maar bijvoorbeeld zelf ook zoeken naar een plek, zoals een snackbar of (specifieke) supermarkt.

Drukte indicator

Met de drukte indicator in Google Maps kan je precies zien of het op een bepaalde dag rond een bepaalde tijd doorgaans druk of rustig is. Indien de gegevens bij Google bekend zijn, worden deze bij de locatie getoond. Zo zie je wanneer het het drukste is bij de dierentuin, het restaurant, de supermarkt of bijvoorbeeld de kledingwinkel.

Vertrektijden openbaar vervoer

Google Maps kan ook gebruikt worden voor het snel opzoeken van vertrektijden van bus, tram, metro, trein of andere vorm van openbaar vervoer. Zoek op de kaart naar de desbetreffende halte en je ziet vervolgens welke (bus-)lijnen deze halte aandoen. Eventuele vertragingen worden ook doorgegeven en je ziet ook welke haltes er verder op de route liggen die het vervoersmiddel aandoet. In verschillende steden en landen toont Google Maps ook de routes van de verschillende metrolijnen en treindiensten.

Street View (navigeren door straten)

Street View is een erg handig onderdeel binnen Google Maps. Met Street View kan je precies zien hoe iets er uit ziet vanaf straatniveau. Niet in alle landen is de dienst beschikbaar, zo is de dienst bijvoorbeeld in Duitsland zeer beperkt beschikbaar vanwege de privacy-regels daar. Door op de kaart een locatie langer ingedrukt te houden, zie je indien beschikbaar een thumbnail met een voorvertoning van Street View. Door hier op te drukken kan je Google Street View openen. Door over de blauwe lijnen te vegen ‘rij’ je als het ware door de straten. Wil je direct zien waar Street View beschikbaar is, druk dan op de lagen-knop. Daar kun je de Street View-laag inschakelen, en direct tikken waar je het vanaf straatniveau wilt zien. Onlangs werd een verbetering doorgevoerd waarbij je Street View-markeringen te zien krijgt.

Opgeslagen, labels

Wanneer je plaatsen snel wilt terugvinden op de kaart, kan je deze opslaan door deze een ster te geven. Daarnaast kan je er ook een label aan hangen. Dit doe je door een locatie te openen en op ‘Opslaan’ te tikken. Zodra je deze een naam hebt gegeven en hebt opgeslagen zie je dit label terug op de kaart. Anderen kunnen jouw labels niet zien, tenzij je er zelf voor kiest om deze te delen.

Thuis- werkadres

Snel navigeren naar je thuisadres of werkadres kan handig zijn met Google Maps. Bij de instellingen van de app kan je aangeven wat je thuisadres is, en wat het adres is van waar je werkt. Op deze manier verschijnen deze twee adressen direct bovenaan bij de zoekbalk en ook kan in samenwerking met Google Now advies gegeven worden om bij mogelijke vertraging een andere route te nemen.

Routebeschrijving naar je telefoon sturen

Heb je je route uitgestippeld via de webversie van Google Maps, of wil je een specifieke locatie eigenlijk het liefst op je telefoon openen? Als je via de website van Google Maps een routebeschrijving of voorziening graag op je telefoon wilt hebben, dan is dat geen probleem. Je ziet in het overzicht op de website de mogelijkheid ‘naar uw telefoon verzenden’. Vervolgens selecteer je het toestel waarna de route of de locatie direct naar je toestel wordt gestuurd. Vanuit de notificatie kan je direct het resultaat in Google Maps openen.

Inspiratie/populair in de buurt – in de buurt zoeken

Als je ergens onbekend bent, of nieuwe inspiratie wilt in je eigen buurt, kan je de funtie ‘in de buurt’ gebruiken. Als je een bepaald gebied in beeld hebt, zie je onderin beeld een kompas “Rond -naam van het gebied-”. Door dit venster te openen kan je aangeven rond welke tijd je wat zoekt, zoals rond het middaguur of ‘s avonds. Je krijgt suggesties te zien voor bijvoorbeeld een Chinees restaurant, pizzeria, bioscopen, theaters, musea, winkels, de boekhandel, parken en ga zo maar door.

Tolwegen, snelweg en/of veerboten vermijden

Zodra de navigatie gestart is, kan je ervoor kiezen om de route aan te passen. Door op de drie puntjes te drukken, rechtsbovenin beeld, kan je de route-opties aanpassen. Je kunt hierbij aangeven dat veerboten, snelwegen en/of tolwegen vermeden moeten worden. Houd er wel rekening mee dat je vaak veel langer onderweg bent met het inschakelen van deze opties en soms niet altijd anders kan, dan dat je bijvoorbeeld met de boot mee moet.

Data besparen (WiFi-modus)

Wil je meer data besparen, dan kan je in Google Maps gebruik maken van de WiFi-modus. Deze vind je in het menu met instellingen ‘Alleen WiFi’. Hiermee zal Google Maps je offline kaarten niet updaten als je verbonden bent met het mobiele netwerk. Daarnaast zal ook geen data verbruikt worden om andere delen van kaarten op te halen. Je kunt dus alleen gebruik maken van je offline opgeslagen kaarten.

Navigeren naar contacten

Heb je in je telefoonboek de locatie van een contactpersoon opgeslagen? Dan kan je door te zoeken in de zoekbalk naar de naam van de contactpersoon direct het adres van diegene tonen in Google Maps. Overigens is het goed te weten dat alleen jij de namen bij je contactpersonen ziet staan in Google Maps.

3D kaartweergave

De 3D-weergave van kaarten geeft een zijaanzicht van een stad, de gebouwen en de dergelijke. Door twee vingers op het scherm te zetten en deze naar boven te vegen krijg je, wanneer deze beschikbaar is, de 3D weergave te zien. Hiervoor moet je nog wel even op de lagen-optie klikken en kiezen voor ‘3D’. Door op het kompas boven in beeld te tikken, wordt de kaart op de juiste manier gedraaid zodat het noorden bovenaan zit. Zoals gezegd is deze 3D-kaartweergave nog niet overal beschikbaar.

Plaats delen

Het delen van een locatie in Google Maps is vrij eenvoudig. Wanneer je de desbetreffende locatie hebt geopend, zie je direct de ‘plaatsdelen’ functie in beeld staan. Zie je deze optie niet staan, klik dan op de drie puntjes bovenin beeld en kies de optie ‘delen’. Vervolgens wordt de naam van de locatie en een link naar Google Maps met meer informatie naar degene gestuurd die je gekozen hebt.

Ontbrekende plaats toevoegen

Google Maps omvat een enorme database van locaties, plaatsen, voorzieningen en alles. Toch kan het gebeuren dat er een plaats mist op de kaart. Door te zoeken naar het adres of de juiste locatie ingedrukt te houden op de kaart, kan je het venster openen en vervolgens kiezen voor ‘ontbrekende plaats toevoegen’. Vervolgens dien je het formulier zo compleet mogelijk in te vullen waarna je het kunt indienen. De input wordt dan beoordeeld of datgene relevant is voor Google Maps.

Meldingen onderweg

Google Maps laat je sinds enige tijd andere weggebruikers waarschuwen voor bijvoorbeeld een obstakel op de weg. Deze optie is te zien als je aan het navigeren bent. Aan de rechterkant van het scherm verschijnt een wolkje met daarin een ‘plusje’. Vervolgens kun je kiezen voor het melden van een radarcontrole, file, ongeluk, werkzaamheden, baanafsluiting, voertuig met pech of een object op de weg.

Rijopties

De instellingen in Google Maps zijn erg uitgebreid. Door op je profielfoto te tikken, en vervolgens te kiezen voor Instellingen, krijg je hiervan een overzicht. Een handige toevoeging is ‘routopties’, te vinden onder navigatie-instellingen. Hier kun je ervoor kiezen om bijvoorbeeld de maximum snelheid uit te schakelen, meldingen wel of niet te ontvangen of de snelheidsmeter uit te schakelen.

Locatie live delen

Wil je je partner, het thuisfront of iemand anders laten weten waar je op dat moment bent? Klik op je profielfoto en kies voor ‘Locatie delen’. Je kunt hierbij een interval kiezen per kwartier, of per uur en zelf kiezen met wie je je locatie deelt. De locatie wordt realtime gedeeld voor de ingestelde tijd. Daarbij wordt ook de accupercentage van je smartphone getoond. Mocht je accu leeg zijn, dan hoeft de ander dus zich niet direct zorgen te maken.

Live View

Eén van de nieuwere functies in Google Maps is Live View. Het maakt de manier van voetgangersnavigatie een stuk beter. De wandelnavigatie laat je namelijk direct middels Augmented Reality zien hoe je moet lopen. Op het scherm krijg je gelijk aanwijzingen en zie je ‘in de straat’ direct hoe je moet lopen. Handig! Kies je voor wandelnavigatie, dan krijg je de optie te zien onderin het scherm bij het starten van de navigatie.

Gepubliceerd op 21 augustus 2016, bijgewerkt in augustus 2020